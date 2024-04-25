優漾複合運動會館 引進球王指定代言高爾夫模擬系統

台中知名的優漾複合運動會館引進世界頂級、由球王老虎伍茲指定代言的「FULL SWING高爾夫模擬系統」，25日正式啟用，優漾也成為中部首家開放一般民眾可以預約使用FULL SWING模擬系統的場館。

作為健康事業品牌，優漾複合運動會館秉持ALL YOUNG TOGETHER的概念，致力透過降低運動門檻，以及提供高品質的運動服務，來傳遞正確的健康價值。

優漾不僅是經營健身房與羽球場，也引進專業運動防護團隊，更時常舉辦如健力賽事、羽球賽、有氧派對、企業運動會以及馬拉松等各項活動。

優漾日前更利用挑高四層樓的羽球場，搖身一變化作迷你巨蛋，舉辦「超級優漾派對」。場館內搭設了高規格舞台音響，以及400吋LED螢幕，共吸引近千人進場熱鬧狂歡。

優漾表示，之所以引進高爾夫模擬系統，是因為高爾夫相當符合ALL YOUNG TOGETHER運動不分年齡的概念，且作為中部首家開放一般民眾使用FULL SWING模擬系統的場館，不僅造福愛打高爾夫球的球友，更能讓一般民眾接觸沒有年齡限制的全齡運動。

而且將模擬系統以包廂型式提供服務，能讓來打球的球友，可以在不受打擾的環境，與親朋好友沉浸在運動的樂趣之中。優漾也提供與星級飯店、頂級粵菜餐廳主廚合作的餐點服務，讓運動不只是運動，更是一種聯繫感情的社交選擇。

FULL SWING高爾夫模擬系統來自美國，依照高爾夫最高標準設計，由老虎伍茲指定代言。老虎伍茲說，「選擇FULL SWING的原因，是它可以準確地在自己家裡，模擬在高爾夫球場上所做的事情」。

不只重視運動品質的優漾複合運動會館選擇採用FULL SWING，台中知名豪宅品牌雙橡園開發，也計畫將這套模擬系統引進新推出的指標建案公設之中。

優漾複合運動會館的設備建置完成並開放使用後，也吸引全國高爾夫學院總教練曾秀鳳，以及剛在「肇喜登峰巡迴賽開幕站長華公開賽」奪冠的亞巡職業高爾夫選手張緯綸到場共襄盛舉，並在室內包廂感受FULL SWING超擬真的打球體驗。 優漾複合運動會館引進世界頂級「FULL SWING高爾夫模擬系統」今日啟用。記者宋健生/攝影

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