國喬董事會設置永續長 總座宣示永續轉型兩大重點

國喬石化（1312）25日董事會通過設置永續長，由總經理曾嘉雄兼任，以深化國喬石化的永續發展策略目標，執行成果每年呈報董事會，期以樹立綠色石化的永續典範。

國喬石化總經理暨首任永續長曾嘉雄表示，國喬永續轉型有兩大重點，一是以2015年為基準年，設定2030年減少碳排放量45%，努力朝向2050年淨零碳排的願景邁進。二是以高值化研發結合 ESG，以技術創新驅動綠色供應鏈，透過低碳產品、再生材料開發及氫能發展，提升產業綠色競爭力，國喬會致力在企業成長及永續發展間取得平衡。

國喬指出，永續長一職由總經理擔任，不僅展現企業對永續發展 ESG 的高度重視，也有助公司從策略面和營運面納入永續思考，提升組織內部橫向與縱向溝通效率，全面落實推動實踐 ESG。

曾嘉雄表示，減碳及淨零碳排是石化產業、也是全球最重要的未來趨勢，其中涉及了選擇能源使用的種類、塑料回收再利用及新技術開發等。而國喬多年來已在生產線上進行製程效率與工藝的優化整改，以降低產品單位碳排量；同時積極開發節能減排利基型產品，開拓多元銷售通路。

「國喬石化的 ESG 願景是樹立綠色石化的永續典範」，曾嘉雄指出，石化產業是我國經濟發展的重要支柱，支持著半導體業、電動車、綠能光電、生技醫材等產業供應鏈，但也是當前能源使用、碳排放的主要產業之一，「永續發展」和「環境保護」是企業無法迴避的責任。國喬石化作為地球公民的一份子，企業永續發展是國喬石化使命，創造利潤、為股東利益負責的同時，承擔對消費者、員工、社區及環境的責任。

回顧2023年，石化產業普遍受到中國大陸新增產能過剩，烏俄戰爭、以巴戰爭地緣政治緊張、中美貿易及高通膨、高利率等因素所造成的景氣衰退。國喬石化面臨嚴峻挑戰每股虧損1.59元，今日董事會決議不分派股利及董事、員工酬勞。

國喬石化觀察，目前石化產業的營運環境仍有壓力，但下游買氣已然浮現。國喬持續聚焦本業，多角化布局，力求穩健經營。產品方面，旗下研發中心正在開發高性能、高強度特用生物基纖維/工程塑膠。業務方面，國喬正積極拓展印尼、孟加拉、印度、越南等東南亞新興市場。加上即將進入SM、ABS 等石化產品的需求旺季，今年度整體營運有望回穩加溫。