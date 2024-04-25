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首季獲利創新高 漢來美食今年持續展店

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
漢來美食推出「巧遇甜點季」，邀請日本米其林星級主廚昆布智成來台客座。 記者林海／攝影
漢來美食推出「巧遇甜點季」，邀請日本米其林星級主廚昆布智成來台客座。 記者林海／攝影

疫後餐飲復甦快速，漢來美食第一季獲利創歷史新高經過第二季的傳統淡季後，第三季的聚餐旺季、第四季適逢尾牙高峰，都有機會持續衝高，今年展店腳步也將持續。

漢來美食表示，第二季雖是淡季，但母親節也是聚餐高峰，旗下自助餐品牌假日訂位已經全滿，中餐廳訂位也達到5~6成。

漢來美食表示，去年進駐台北漢來飯店的餐飲包括島語自助餐、宴會廳、粵菜餐廳東方樓，都已經開始獲利，但原本預計要開出的火鍋與牛排，受到缺工影響，已經決定委外經營，業態不變，目前也已經有洽談對象，最快在第三季就能營運。

對於今年展店計畫，漢來表示，近期最夯的溜溜酸菜魚，日前在中壢展出第四店後，下半年還會在南紡購物中心與遠百竹北店展出二店，今年營收有望倍增。

7月則會在高雄統一夢時代開出上菜片皮鴨專賣店，規劃在年底要進駐大巨蛋SOGO CITY的島語自助餐，由於施工進度落後，恐要延後到明年初，同時漢來海港也有規劃進行改裝，開出自助餐升級版。

漢來美食也推出「巧遇甜點季」，邀請日本米其林星級主廚昆布智成來台客座，推為期三周時間，讓愛吃點的饕客們無需出國，預期也能帶動業績成長。

漢來美食 遠百 餐飲

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