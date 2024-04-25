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危老時程獎勵明年歸零 雙北蛋黃區搶搭末班車強力推案

聯合報／ 記者何醒邦/台北即時報導
舊市區居住機能成熟健全，蛋黃區房價恆溫抗跌，有利房市發展，皆能引起建商興趣，讓危老進程順利。示意圖／聯合報系資料照片
舊市區居住機能成熟健全，蛋黃區房價恆溫抗跌，有利房市發展，皆能引起建商興趣，讓危老進程順利。示意圖／聯合報系資料照片

地震喚起民眾對老屋的危機感，但危老條例的時程容積獎勵將於明年畫下句點在即，，據住展雜誌統計，去年北台灣危老重建案推案量約1307.3億元，遠超過2022年，年增幅高達71.5％，也是新高紀錄；其中雙北就占了近9成，以台北市為大宗，來到約877億元，占比67.1％，再則為新北市的282.3億元，占比21.6％。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，危老新案量占比最大的台北市，因為腹地狹小，首都效益讓房產蓋好住滿，若要在台北市推案，幾乎都是老屋改建，而危老方案大開都更條例方便之門，還有早鳥容積獎勵，讓持有戶與建商的興致高昂，一拍即合創造量體。又出於台北市的身價，只要改建推案，都會有一定的量能表現，去年又有蛋黃區與大案加持，如大安區的「鑄慕」、「永陞韶華」，信義區的「大隱青后」，都來到50億元以上，帶動力道強勁。

而去年危老案占了總量兩成的新北市，蛋黃區如板橋區、新店區也各有約69.8億元與62.5億元的量能，其中新店區的「大廣豊仁」貢獻約30億元的推案量，拉抬危老聲量。陳炳辰說，雖然新北市多有重劃區素地可供興案，不過舊市區居住機能成熟健全，蛋黃區房價恆溫抗跌，有利房市發展，皆能引起建商興趣，讓危老進程順利。

至於今年才剛過完第一季，預估北台灣已計四百多億元的危老推案量規畫在今年推出，後續還有不少量體排隊上場，台北市案量還是最大宗，目前就占了9成之多，上10億元的危老案幾乎台北市全包，其中指標案有一直未正式公開，卻已有揭露亮點，成為單價200萬元俱樂部成員的豪宅「國賓皇琚」，及同樣位在中山區的「森仰」，分別有約180億元與60億元推案量。

陳炳辰說，2017年公布實施危老條例，2018年還只有8億元的危老案量，到2021年突破千億元大關，熱度可見一斑，現已傳出政府另訂辦法，使容積時程獎勵的限制有所轉圜，預期來勢續好，起碼今年站穩千億元的案量應可樂觀以待。

建商 老屋 重劃區

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