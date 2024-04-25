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新聞與AI共舞紀錄片上線

經濟日報／ 記者邱瓊玉／台北報導
AI示意圖。 路透
AI示意圖。 路透

為探索AI浪潮對新聞產業的挑戰與機會，蕭同茲先生文化基金會推出公益紀錄片「星星之火3：與AI共舞、守護真實之光」，走訪第一線新聞人及AI意見領袖，探討在AI新世代，新聞人如何守護新聞的真實性，建立視聽眾對新聞品牌的信賴度。

該紀錄片一共訪問數位時代總編輯王志仁、政大新聞系助理教授李怡志、東森新聞台副總經理沈建宏、ETtoday總編輯林妏純、人工智慧學校秘書長侯宜秀、Matters Lab創辦人張潔平、中央通訊社副社長陳正杰、聯合報執行董事項國寧、DIGITIMES董事長黃欽勇、前Google台灣董事總經理簡立峰以及台灣事實查核中心董事長羅世宏等人。

項國寧表示，媒體在這個資訊快速變化的時代要去思考，我們的核心價值到底是什麼？AI一直持續在進化，怎樣跟AI的發展與時俱進、隨時跟這個科技平台保持充分溝通，跟政府及社會也持續保持溝通，是一個大工程。

羅世宏認為，AI無法取代真正優質的新聞媒體跟記者，包括調查報導、現場採訪、第一手資訊來源及感動人心有溫度的內容，是AI無論怎樣進化都無法取代。所以AI跟人的合作應該會是一個過程，目的是生產出更好的、更有助於公共利益跟實現公共價值的內容。

「星星之火3：與AI共舞、守護真實之光」昨正式於基金會官網上線，詳情可上官網：

http://www.hsiaotungtzu.org/news.html

AI 紀錄片

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