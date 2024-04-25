中鋼海外投資結盟日韓大咖 著眼熱鐵磚供應源

中鋼（2002）再啟動重大投資計畫，將透過國際商社與日本製鐵、日本JFE集團、南韓浦項鋼鐵等海外策略夥伴大廠，將到阿聯酋、阿曼、澳洲等國投資設廠，以取得熱鐵磚（HBI）供應源。

根據中鋼內部專家的估算，未來中鋼對熱鐵磚的年度需求規模約250億元，若上述熱鐵磚鋼廠完成後，將可供應上看六成料源，換言之，這項投資計畫對中鋼而言，具戰略性的關鍵意義，也是鋼鐵業「由黑翻綠」的契機。

據悉，屆時各大廠完成後，煉鋼減碳綜效可跳增70%以上，且採用中鋼料源的中下游鋼廠排碳量驟減，台灣鋼鐵產業鏈在國際競爭力將大增，引領鋼鐵產業脫胎換骨。

對於這個重大投資計畫，中鋼董事長翁朝棟證實，已完成6,000公噸的熱鐵磚試用流程，高爐煉鋼每公噸碳排從2.1公噸大幅降低到0.57公噸、減幅高達72%以上，每單位直接減少1.53公噸二氧化碳，成功獲得「低碳高爐」綜效，對結果非常滿意。

中鋼海外重磅投資概況

翁朝棟說，目前全球大鋼廠都在布局搶資源，「得熱鐵磚（HBI）者得天下」，中鋼會採用策略投資，重點在取得穩定的熱鐵磚提貨權。不過，由於與相關合作夥伴簽有商業保密協定，因此無法透露更多細節。

中鋼專家表示，依照內部碳中和路徑，未來，中鋼一年需要150萬公噸的熱鐵磚，中龍要80多萬公噸，合計每年至少230萬公噸。熱鐵磚價格與特級廢鋼價格相當，依豐興本周最新廢鋼價每公噸1.11萬元計，230萬公噸熱鐵磚約當255億元，規模十分可觀。

另外，中鋼總經理王錫欽也補充指出，廢鋼不能投入高爐煉鋼，但熱鐵磚可以，中鋼正積極評估攜手國際大鋼廠前往中東、澳洲投資設廠，對中鋼直接供貨占比上看60%，未來若有不足部分再從市場採購，都有可能性。

王錫欽說，熱鐵磚已成為全球鋼鐵產業重要戰略資源，全球各大鋼廠都會提早布局，「自行投資掌握熱鐵磚料源的百分比，會比鐵礦與冶金煤還要高」，中鋼將與國際商社、海外大鋼廠與鐵礦商等友好夥伴一起合作，揪團打群架。

日本三井物產台灣事務所金屬部部長陳彥尹表示，目前全球最新的熱鐵磚基地主要有三處，都位於天然氣資源豐豐富的地方。一個在阿曼由三井與神戶製鋼主導；另一個在阿拉伯聯合大公國，是由伊滕忠商社與日本JFE合作；還有一個在澳洲，各家規模都很大。陳彥尹指出，熱鐵磚就是直接還原鐵的升級板，因為全部使用天然氣能源，所以具有高效減碳功能，符合近年全球碳中和、減排要求。各家熱鐵磚新廠積極推動中，成為國際鋼市亮點議題。

【小辭典】熱鐵磚 熱鐵磚（Hot Briquetted Iron, HBI）是直接還原鐵（DRI），主要成分為金屬鐵，不需經過還原反應即能產出鐵水，還可降低還原劑及熱能消耗量，對於高爐降低碳排放有立竿見影的成效，屬極佳的低排碳原料。 相對於一貫作業高爐煉鐵製程以鐵礦石為主要原料，還必須利用焦炭作為熱源及還原劑，煉製過程會大量產生二氧化碳。熱鐵磚是鋼廠降低碳排的利器。



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