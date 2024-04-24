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台中柳川扶輪社「水環境推廣服務計畫」成果豐富

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
柳川扶輪社致力於環境教育推廣，希望讓更多人了解水資源維護的重要。圖／柳川扶輪社提供
柳川扶輪社致力於環境教育推廣，希望讓更多人了解水資源維護的重要。圖／柳川扶輪社提供

為推廣水資源文化，台中柳川扶輪社主動向柳川水文化暨環境教育館申請認養，負責柳川的水導覽活動，這項「水環境推廣服務計畫」已獲致豐碩成果。柳川扶輪社強調，致力於環境教育推廣，希望讓更多人了解水資源的維護，也愛護都市裡的河川。

柳川為孕育台中都市文化的河川，因為都市化因素，柳川開始遭受家庭污水、生活污水等污染，市政府為解決都市河川問題，在中正公園下設立污水淨水場及水環境資源教育館。

112至113年度，柳川扶輪社在社長陳彥甫及理監事帶領下，本著扶輪服務的精神持續投入柳川的水環境教育，並捐贈相關設備給柳川水文化暨環境教育館，希望提供市民更好的環境使用體驗，期許與公部門共同為台中市的水資源文化永續發展盡一份心力。

柳川扶輪社結合柳川水文化暨環境教育館，陸續舉辦10場「來柳川七桃」水文化環境導覽，推廣水環境教育，廣受好評。參與的成員，除了南湖社大與五權社大的青壯年學員，更有台中二中高中學員與許多柳川周邊國小、幼兒園的孩童。

大家在導覽老師的帶領下，實地了解柳川中正水淨場所肩負的任務：從舊社公園到中正公園這段3.5公里間的民用生活污水，與周邊沿岸的商業污水，除設置40處污水攔截點，每天處理2萬公噸的污水，讓其變為污染度至低的水流向大海，為我們所處的地球環境盡一份心力。

同時也帶領學員進入一般民眾無法自行進入的中正水淨廠作業空間，除了經由設計師創意巧思所秀出的柳川新舊回憶，也瞭解了水淨廠內部包括鼓風室、曝氣池及沈積池等重大淨水設施，再經由出水口前的化學製劑，如次氯酸鈉與消泡劑，將污水的污染物質中和後排出，降低環境衝擊。

另外，透過彩繪柳川水清木美的場域美景，邀請藍曬體驗的師資，重塑柳川當年小京都的美名，經由學子及參與者的創意展現與寫生繪製，將新柳川低環境衝擊工法的沿岸造景與水域風情，以圖紙並結合藍曬工法展現，讓一幀幀藍曬作品與參與者的創作概念完美呈現。場場活動的滿意度與口碑，隨著場次的增加，持續攀升。

展望未來，陳彥甫說，柳川扶輪社仍將秉持推廣水資源環境教育的責任，不僅會以民間的力量支持這類有意義的活動，也將集合社員配合公部門，全力推動並持續辦理民眾愛水親水與惜水的相關活動，邀請市民共同參與支持。

台中柳川扶輪社帶領學員進入一般民眾無法自行進入的中正水淨廠作業空間。柳川扶輪社提供
台中柳川扶輪社帶領學員進入一般民眾無法自行進入的中正水淨廠作業空間。柳川扶輪社提供
推廣水資源文化，台中柳川扶輪社「水環境推廣服務計畫」成果豐富。柳川扶輪社提供
推廣水資源文化，台中柳川扶輪社「水環境推廣服務計畫」成果豐富。柳川扶輪社提供

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