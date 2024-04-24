台中柳川扶輪社「水環境推廣服務計畫」成果豐富

為推廣水資源文化，台中柳川扶輪社主動向柳川水文化暨環境教育館申請認養，負責柳川的水導覽活動，這項「水環境推廣服務計畫」已獲致豐碩成果。柳川扶輪社強調，致力於環境教育推廣，希望讓更多人了解水資源的維護，也愛護都市裡的河川。

柳川為孕育台中都市文化的河川，因為都市化因素，柳川開始遭受家庭污水、生活污水等污染，市政府為解決都市河川問題，在中正公園下設立污水淨水場及水環境資源教育館。

112至113年度，柳川扶輪社在社長陳彥甫及理監事帶領下，本著扶輪服務的精神持續投入柳川的水環境教育，並捐贈相關設備給柳川水文化暨環境教育館，希望提供市民更好的環境使用體驗，期許與公部門共同為台中市的水資源文化永續發展盡一份心力。

柳川扶輪社結合柳川水文化暨環境教育館，陸續舉辦10場「來柳川七桃」水文化環境導覽，推廣水環境教育，廣受好評。參與的成員，除了南湖社大與五權社大的青壯年學員，更有台中二中高中學員與許多柳川周邊國小、幼兒園的孩童。

大家在導覽老師的帶領下，實地了解柳川中正水淨場所肩負的任務：從舊社公園到中正公園這段3.5公里間的民用生活污水，與周邊沿岸的商業污水，除設置40處污水攔截點，每天處理2萬公噸的污水，讓其變為污染度至低的水流向大海，為我們所處的地球環境盡一份心力。

同時也帶領學員進入一般民眾無法自行進入的中正水淨廠作業空間，除了經由設計師創意巧思所秀出的柳川新舊回憶，也瞭解了水淨廠內部包括鼓風室、曝氣池及沈積池等重大淨水設施，再經由出水口前的化學製劑，如次氯酸鈉與消泡劑，將污水的污染物質中和後排出，降低環境衝擊。

另外，透過彩繪柳川水清木美的場域美景，邀請藍曬體驗的師資，重塑柳川當年小京都的美名，經由學子及參與者的創意展現與寫生繪製，將新柳川低環境衝擊工法的沿岸造景與水域風情，以圖紙並結合藍曬工法展現，讓一幀幀藍曬作品與參與者的創作概念完美呈現。場場活動的滿意度與口碑，隨著場次的增加，持續攀升。

展望未來，陳彥甫說，柳川扶輪社仍將秉持推廣水資源環境教育的責任，不僅會以民間的力量支持這類有意義的活動，也將集合社員配合公部門，全力推動並持續辦理民眾愛水親水與惜水的相關活動，邀請市民共同參與支持。