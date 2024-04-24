舜元品牌會館落成啟用 「以人為本」打造沉浸式體驗

品牌經營已成台中建商顯學，近幾年各大指標建商紛紛打造專屬會館，而位於14期的「舜元品牌會館」近期落成，受到矚目。有別於一般建案快速切入議價過程，舜元則是透過細緻的導覽，呈現周遭區域全貌及發展性，並透過實績讓民眾瞭解品牌深度與溫度，藉此吸引並凝聚優質的均質客戶。

值得注意的是，舜元的品牌質感吸引自住客捧場惜售，十年內推出5案共374戶，目前市場釋出率僅1.3%。

舜元建設開發部經理林龍文指出，公司推案一向以自住型產品進行規劃，從選地開始，就希望提供給客戶美好的生活環境，到紮實的建築品質、建材選用，及入住後提供的社區經營，還有一對一專人客服、五年防水保固等專屬的售後服務。

林龍文強調，每一步都是希望能讓客戶產生共鳴，在交屋後也能感受舜元的用心，進而為社區挹注品牌永久附加價值，因此得到客戶高度認同而惜售，捨不得轉手，對舜元來說就是最好的肯定。

舜元建設已深耕台中27年，講究適地而建，以住戶空間需求為導向，堅持藝文美學與環保永續並重，口碑廣受肯定，近年規劃推出住宅大樓「睦森林」、「舜元知了」、「舜元知茵」和透天社區「獨立森林」等一屋難求。

根據樂居網最新統計，「舜元知了」84戶，共2戶銷售；「舜元知茵」51戶，0戶銷售，「舜元睦森林」123戶，共1戶銷售；「舜元獨立森林」116戶，共2戶銷售，合計374戶當中，目前只有5戶對外銷售，釋出率僅1.3%。

包括「舜元知了」、「舜元知茵」在內，舜元在14期生活圈已布局5案，顯示深耕14期的決心，目前線上個案「舜元境朗」，基地位於庄德街，步行至巨蛋僅需8分鐘，主打43坪大三房產品，總價帶約在3,000萬至3,200萬元，廣獲自住客青睞，而已購客中，有超過三成為來自台積電（2330）等科技新貴。

據了解，舜元建設後續在崇德段、洲際段仍有推案庫存，其中，原本預計上半年進場的「舜元洲際段案」，在3月整合了一旁的264地號土地，基地面積合計逾千坪，更擁有區域唯一同時臨洲際路園道與崇德十九路的難得條件，將結合舜元著重人文環境特色的新穎設計，頗受市場關注。

業界分析指出，14期、11期生活圈擁有成熟的交通、商圈機能及豐沛學區、綠地資源，再加上台中巨蛋、洲際商城重磅利多挹注，吸引置產客及各大開發商積極搶進插旗。

市調統計，上半年就有「國泰仰薈」、「大陸豐莚」、「龍寶&大毅美和段新案」、「德鑫森PARK」等四大案陸續進場，後續寶輝、精銳、新美齊、遠雄、華固、宏璟、鼎固-KY等指標建商也將接棒推案，預期將不斷重塑區域房價天花板，未來十年內可望成為中台灣推案最熱區域。 「舜元境朗」主打43坪大三房，已購客有超過三成為來自台積電等科技新貴。記者宋健生/攝影 舜元建設開發部經理林龍文希望透過實績，讓民眾瞭解品牌深度與溫度。記者宋健生/攝影

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