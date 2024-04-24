聯強杜書伍出席「育秀盃創意獎」 700組團隊競逐獎項

由育秀教育基金會主辦、聯強基金會等單位協辦的《育秀盃創意獎》，日前舉行總決賽，近700組大學生組成的團隊競賽，經過長達半年的評比，三大獎項分別出爐，總計頒發超過兩百萬元的競賽獎金。為積極鼓勵大學生結合理論與實務需求，培養創新應用習慣，聯強總裁杜書伍特別出席並頒發「數位應用獎」，此獎項由高醫大醫管系與高科大資管系跨校合作的「肌肉質量測量評估智能系統」拔得頭籌。

為紀念聯華集團創辦人苗育秀先生而成立的〈育秀教育基金會〉，長期耕耘科技應用與人文教育推廣。為積極鼓勵學生從生活中培養創新應用思維，為台灣資通訊與半導體培育更多的實作人才，特設立《育秀盃創意獎》；今年為連續第21年舉辦，為國內集結最多跨校大學生同台競技的創意競賽，今年總計吸引全國各大學近700個團隊，組團參賽。

本屆評審團著眼台灣資通訊及半導體應用人才需求，並結合永續與節能的ESG產業趨勢，特將今年創意獎主題定為「未來科技，地球解方」，會場並展示多項學生的創意實作成果，三組首獎分別是「動態影像類」為長榮大學大眾傳播學系團隊作品「科技使我們相聚」、「數位應用類」為高雄醫大醫管系與高雄科大資管系團隊的「肌肉質量測量評估智能系統」，以及「工業設計類」為南臺科大創新產品設計系團隊作品「便攜式臨時救難淋浴系統」。

聯華集團成立超過七十年，集團業已開枝散葉，經營範疇跨足電腦、消費電子、IT 通路、系統整合、軟體研發、石油化學、特殊氣體及食品等領域，營運據點擴及全球。《育秀盃創意獎》提供青年學子實踐創意及展現自我的舞台，備受資訊科技、工業設計及影像藝術等各界肯定，歷年來已培育出3萬多位生力軍投入各產業，為企業注入新思維。

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