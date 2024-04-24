需求夯！2024前兩月商辦建照核發件數年增兩成 樓地板面積暴增近一倍

據內政部統計，今年前兩月國內商辦建照核發件數達228件，較去年同期增加約二成，樓板面積達21.7萬坪、年增達95.3%；鄉林不動產研究室24日指出，美對中的鋼鋁提高關稅等措施，外界憂美中貿易戰再起，加上台商回流建置生產線，相關供應鏈也移回台灣生產，帶動今年商辦市場交易持續火熱。

鄉林不動產研究室表示，政府對房地產政策是「管住不管商」，加上市場需求強勁，如設置企業總部等，帶起對商辦市場的高需求，尤其企業在銀行的貸款成數也不受限制的優勢，讓商辦成為保值、抗通膨首選。

近年商用不動產買氣交易熱絡，推升商辦建照自2022年起大爆量，建照核發面積高達148萬坪，相當於2016年至2018三年的核發面積，2023年全年稍降至139萬坪。

不過，若照今年前兩個月核發建照狀況來看，因雙北市精華區土地一地難求，台北市建照核發僅一件、新北市僅九件，建照核發面積各約1.77萬坪、1.12萬坪，反觀中南部、辦公大樓興建潮湧現，又以台南建照核發46件最多，其次為台中市的45件，核發面積各達10.13萬坪、5.21萬坪，而高雄建照核發建數則達32件。

台中市近年新商辦大樓以台中七期市政中心區最集中，另緊鄰交通動線、三鐵共構的烏日高鐵特區，也是商辦進駐的熱區；至於台南因商辦產品稀有，且現有辦公大樓老舊，市場汰舊換新擁有高需求，其中東帝士大樓舊址重建的「南山台南廣場」去年底完工，是近年台南少見的大型商辦產品，在區域供給不足下，市場看好未來台南商辦需求。

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