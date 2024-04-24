大陸釋旅遊善意 華航、長榮航依市場需求適時調整航班
對岸釋旅遊善意，航空業準備好了，華航（2610）、長榮航疫後最後一塊失土可望收復。大陸24日宣布採取積極措施推動包括旅遊的兩岸交流，國內的航空業者華航、長榮航會持續關注政策動態，並依市場需求與客源變化適時調整。
根據商總日前統計，過去兩岸旅遊交流最繁榮之際，台灣到大陸約405萬人次，大陸來台灣旅遊超過415萬人次，為台灣帶入龐大旅遊商機。
航空業者也表示，之前解除赴陸禁團限制後，兩岸旅遊市場明顯回溫，團客可以到大陸旅遊，對於整體旅客需求會有很大的挹注；隨著兩岸的觀光解封後，航空業客運復甦也完成最後一塊拼圖。
華航及華信兩岸航班，總計飛航北京、上海、成都、廈門、廣州、深圳、福州、武漢，共計8航點提供每周62班服務。長榮及立榮航空目前飛航兩岸航點計有北京、上海(含浦東及虹橋)、杭州、成都、廣州、廈門及深圳共8個航點，每周達54班，將依市場需求與客源變化滾動式調整航班。
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