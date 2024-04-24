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促澎湖觀光 交長王國材：積極推動觀光發展及空運增班

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部長王國材。聯合報系資料照片
交通部長王國材。聯合報系資料照片

立法院交通委員會24日前往考察澎湖地區交通及觀光建設，交通部長王國材指出，民航局需密切注意澎湖航線機位供需狀況，適時協調航空公司增開航班或放大機型，檢討精進澎湖地區三座 (澎湖、七美、望安)機場服務設施，滿足在地鄉親及旅客交通需求，帶動澎湖國際及國內旅遊市場發展。

交通部表示，立法院交通委員會抵達澎湖後，首先視察小門地質探索館等觀光據點，並在漁翁島遊客服務中心進行澎湖觀光發展與充足空運航班運能會議，聽取觀光署報告漁翁島濱海國際亮點基地、主題觀光活動、合法民宿經營情形，及民航局針對澎湖航線運能及航空站旅運服務設施改善相關規劃。

王國材肯定觀光署及民航局對澎湖觀光發展及空運運輸服務的努力，並指示觀光署應積極行銷澎湖觀光特色，有效串聯澎湖在地觀光產業，增加澎湖秋冬觀光與經濟效益，透過一系列主題活動及優質景點設施服務，希冀以嶄新的旅遊意象，延長澎湖觀光效益打造澎湖成為國際觀光景點

針對澎湖航班議題，王國材並指示民航局密切注意澎湖航線機位供需狀況，適時協調航空公司增開航班或放大機型，檢討精進澎湖地區三座 (澎湖、七美、望安)機場服務設施，滿足在地鄉親及旅客交通需求，帶動澎湖國際及國內旅遊市場發展。

本次考察澎湖交通與觀光議題，交通部相關單位均積極支持與協助各項交通及觀光建設，王國材並指示交通部各機關應隨時傾聽地方民意，盡力協助提供澎湖民眾安全、穩固的交通運輸服務，帶動當地觀光產業發展。

民航局 澎湖 觀光景點

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