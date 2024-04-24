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兩岸旅遊傳喜訊！國台辦將推兩岸交流合作 雄獅、鳳凰樂觀其成

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

大陸國台辦24日宣布，將採取積極措施推動包括旅遊的兩岸交流合作。國內的旅行社業者，雄獅（2731）、鳳凰等對於兩岸政策有望出現新的轉機，都表達樂觀其成。

延續馬習二會對岸釋出的善意，今日大陸國台辦宣布，將採取積極措施推動包括旅遊的兩岸交流合作，台灣旅遊業界皆表示熱切期盼，畢竟兩岸交流尤其是旅遊區塊原已成熟發展，在疫情前也是雙方重要觀光收入來源，雖無奈被疫情及其他因素中斷，但疫情已過，希望兩岸能盡快恢復交流。

雄獅旅遊表示，對於兩岸加速開放觀光交流一事抱持樂觀態度，業者已做好準備。經過長期深耕，雄獅在台灣已奠定出入境旅遊的經營基礎，同時持續運營和開發獨特的旅遊產品，如鳴日號、藍皮解憂號、阿里山林鐵栩悅號、福森號等來向國際觀光客招手，後續待主管機關政策底定公布，即可全力配合。

鳳凰旅遊表示，今年3-5月台灣短暫開放可組團赴陸觀光，普遍操作大陸出境旅遊業者皆有所收穫，畢竟大陸自然風景及多元人文，吸引許多旅客目光，好不容易熬過疫情，在開放後便前往造訪。鳳凰旅遊於這段期間也出團近3,000人次，並持續增加中。也希望藉由這次對岸釋出善意機會，我組團禁令能順勢開放，以滿足更多旅客需求。

台灣的觀光發展需要伸手擁抱全世界旅客，大陸市場以往貢獻也非常可觀，衷心希望雙方能用理解善意化解隔閡，早日解除限制正常發展，彼此共享觀光紅利。

疫情 觀光 雄獅

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