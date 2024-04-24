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王品旗下「莆田」砸千萬改裝 拚母親節檔期業績

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
莆田台灣大道店耗資千萬改裝，總坪數約160坪、可容納142人，店裝呈現靜謐高雅風格。王品/提供
莆田台灣大道店耗資千萬改裝，總坪數約160坪、可容納142人，店裝呈現靜謐高雅風格。王品/提供

搶攻母親節商機，米其林一星的新加坡品牌「莆田」台中台灣大道店在4月24日煥新盛大開幕，店裝運用深藍色調搭金屬元素，營造高雅輕奢氛圍，並結合年度功夫新菜，包含極上盛饌海陸盆菜、鮑魚饞燒東坡肉、黑蒜老鴨煲等七道新菜、每桌餐前還可選擇紳士烏龍茶或龍眼木質紅茶任一款，讓用餐體驗再升級。歡慶母親節，5月1日至5月19日至全台莆田門店與媽媽完成濾鏡遊戲，有機會大啖1,280元芙蓉蟹黃龍蝦球、千元莆田名菜極上盛饌海陸盆菜。

「莆田」台灣大道店耗資千萬改裝，4月24日以嶄新面貌重新登場，開幕也請來留白計劃創辦人、也是品茗職人王奕翔，現場解說泡茶要訣及最佳佐餐搭配，還有主廚上菜秀滿足視覺、味覺雙重饗宴。門店總坪數約160坪、可容納142人，新店裝改以深藍色為主色調，融入金屬元素配件，呈現靜謐高雅風格。座位規劃也加入圓弧沙發的半開放式空間，能保有用餐隱密性，並為店裝增添氣質新潮感。

歡慶台灣大道店煥新，全台門店率先推出極上盛饌海陸盆菜、鮑魚饞燒東坡肉、鮮貝燴絲瓜等功夫新菜，囊括鮮甜、香辣、醬香等多款味型，每道最低268元起，能搭配多人套餐享用。每桌餐前還可先試聞紳士烏龍茶、龍眼木質紅茶，顧客能透過聞香挑選喜歡的茶飲沖泡。創造視覺、嗅覺及味覺多層次感官體驗。目標瞄準重視生活品味、用餐質感，年齡約30-40歲的都會男女，還有滿足商務客、家庭客的聚餐需求。品牌也看好母親節聚餐商機，預估能為全台莆田門店挹注3,000萬營收。

台灣大道店加碼推限店好禮， 4月29日至5月31日期間到台灣大道店用餐，憑Google評論拍照打卡，能獲得200元菜色任選加菜金，大吃美味。品牌歡慶母親節，5月1日至5月19日帶媽媽到全台莆田門店用餐，完成指定濾鏡遊戲，有機會大啖1,280元芙蓉蟹黃龍蝦球、千元莆田名菜極上盛饌海陸盆菜。

台灣大 母親節

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