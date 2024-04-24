今年首季北市中心最大案 吉林路中古商辦總價12.8億元賣出

最新實價登錄網揭露，台北市中山區吉林路屋齡22年的整棟華廈，今年2月以總價12.8億元，換算每坪成交價102.2萬元賣出。該案目前一樓店面仍由便利商店承租營業中。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，北市中山區位處市中心區位，開發時間較早、交通便捷，區內不乏公司企業總部進駐或中小企業設址，商業活動熱絡，而整棟商用不動產釋出稀缺，雖然「總價高」、「屋齡高」，但是「坪效高」，加上有現成租約，買方購入後可即時享有租金收益，且因完整持有產權，未來還有都更或危老的重建開發價值，更讓這些中古商用不動產的「投報高」，吸引投資者目光。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，整棟辦公大樓釋出待售難尋，因此讓此次揭露吉林路B級辦公大樓每坪成交價能突破百萬元；由於整棟辦公大樓產品供給稀少，除了是受到保單理賠重創的產險業者被迫忍痛賣樓求生外，不然釋出供給量其實很少，也讓該案成為今年第1季北市市中心最大筆的交易案。

除了吉林路整棟商辦交易案外；同樣在台北市中山區，位於德惠街的「重光企業大樓」，今年1月交易3.66億元、每坪成交價58.48萬元，買家是「陞家建設」，該筆交易註明帶租約出售，因此新買家買下後直接當現成房東收租，顯示北市商用不動產交易持續熱絡。

另外，北市中正區衡陽路的一處四層樓透天厝，2月交易2.8億元，建物163.34坪、土地48.1坪，使用分區為第四種商業區，前一手買家在2022年11月以2億5,680萬元買進，持有不到兩年轉手，增值2,320萬元。

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