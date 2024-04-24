信義房屋集團獲獎連連 6人獲頒傑出不動產經紀人員

台北市不動產仲介經紀商業同業公會4月23日頒發傑出不動產經紀人員獎項，信義企業集團有6人獲選第18屆傑出不動產經紀人與經紀人員，蟬聯業界獲獎最多的房仲服務業品牌。不動產經紀人獎獲獎名單包含大直店專案經理何偲慈、內湖文德店專案經理彭正、信義房屋日本事業部專案執行經理唐國軒；另有天母西路店專案經理劉千堇、景美景中店專案經理吳姿樺、松江民生店專案經理楊子頡等三位勇奪不動產營業員獎。

疫情期間，信義房屋同仁徹底發揮「先義後利」、「以人為本」、「正向思考」的精神，如何偲慈協助在上海工作、無法回台辦理簽約的客戶完成簽約；也曾在客戶確診居家隔離檢疫期間，協助領藥送藥採買物資親送到府，視客如親。

專營日本不動產買賣諮詢的唐國軒則克服語言跟文化的障礙，在服務上做出調整，靠著數位科技和同仁合作，把握每一次的服務機會，彼此善的影響發揮信義精神，逐漸讓掉了九成的業績止跌回升，也讓過去三年的業績一年比一年亮眼。

克服各種困難，盡力完成客戶的家業夢想，也是此次獲獎者的特色之一，如吳姿樺曾運用大量時間了解市中心荒廢30年的商場，聯繫上百位所有權人並協助完成整合，活絡了原本荒廢的商圈。

游泳教練出身的楊子頡懷抱著為家人換一間電梯大樓的初衷踏進房仲業，曾協助一位已定居美國的85歲阿姨販售充滿青春回憶的起家厝，僅以兩個月時間，經由他協助整理、悉心照顧客戶下，在期限內順利成交。

社工系畢業的彭正則是在就學期間因為接觸到不同的個案，而認知到「家」的價值，立定他想協助人們完成家業夢想的志向。曾在四個月內自學拿到不動產經紀人資格，彭正靠著專業、及深具同理心的服務風格順利協助客戶成交。

劉千堇在經營客戶上，透過作出差異化，以客戶需要的核心服務來協助，遇到挫折時她會正向思考自己還可以做出甚麼服務可以給予客戶好的體驗，讓她深獲客戶發自內心的信任。

信義企業集團秉持企業經營的核心理念，也將「先義後利」、「以人為本」、「正向思考」的精神深植員工心中，並輔以全面的培訓課程，希望讓每一位同仁都能在信義房屋成就專業，並為每一位客戶提供最專業且貼心的服務。持續努力提供給消費者更值得信任、更貼心且全面的服務，希望協助每一位客戶實現家業夢想，並且在信義的服務中體驗到幸福。

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