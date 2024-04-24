新北城鄉局專題報告：多元都更累計核准達942件

新北市政府24日召開市政會議，城鄉局專題報告指出，目前多元都更累計核准達942件，是歷年的5.28倍，7處整開區留設社福用地可再提供近萬戶社宅。

城鄉局長黃國峰指出，因應4月3日花蓮芮氏規模7.2強震，把這次震損的紅黃單建物列入迅行劃定更新地區，震損社區可參與都市更新，並提供市民建築物鑑定、多元都更等管道，更降低防災都更同意門檻，加速協助民眾遠離危險居住環境。

黃國峰表示，為促進都市更新，新北市已啟動「都市計畫法新北市施行細則」修法作業，透過放寬都更案件商業區做住宅使用比例、開挖率限制及海砂屋獎勵額外計算等，以加速推動老舊建物更新。

在社會住宅布建上，市府團隊持續透過自建及容積獎勵捐贈、都更分回、多元社福等取得方式，讓社宅遍布多個行政區，不僅提供安居環境，更結合身障日照中心、公共托老、托育中心等社福設施，讓社宅成為社福資源共享據點。

黃國峰說，今年起至明年，新北市陸續辦理近2,500戶社宅招租，達萬戶社宅出租目標。此外，蘆洲光華段、三重三重段、淡水海天段等三處位於捷運站旁的社宅也將在明年開工，預計於2029、2030年完工，將興建至少975戶社宅。

副市長劉和然表示，新北市率先全國，在新店央北整體開發區規劃社福用地興建社宅，已逐步在全國落實辦理。新北市後續將在新泰塭仔圳、新店B單元、蘆南、蘆北、土城司法園區、土城暫緩發展區、中和灰磘共七處整開區留設社福用地，預估可再提供9,200戶以上的社宅，持續擴充社宅量能落實居住正義

商品推薦