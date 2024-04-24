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補助企業先僱後訓 青年成功率取副工程師

中央社／ 台北24日電

青年初入職場可能因工作經驗不足四處碰壁，勞動部青年就業旗艦計畫，讓企業以「先僱後訓」方式培養青年，青年陳靖透過計畫順利錄取成為副工程師，到職後更順利加薪。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿指出，勞動部針對15至29歲缺乏工作經驗或專業技能的青年，推動青年就業旗艦計畫，鼓勵企業依職務需求規劃3至6個月的工作崗位訓練，以「先僱用後訓練」的方式由資深員工擔任職場導師，培養職場新手成為企業即戰力。

大學就讀化工系的陳靖，因為缺乏實務經歷，畢業後難得的2次面試機會也未獲錄取，後來因緣際會參加勞動部辦理的青年就業旗艦計畫，獲得第1份正式工作機會，順利於台氟科技擔任製程副工程師，由於表現優異在到職3個月後還獲得加薪的機會。

陳靖說坦言，起初受訓時非常緊張害怕，有點負荷不了，由於化學產業要學習的產品、設備、製程等專業知識眾多，他與曾經在操作儀器的時候出現失誤，幸好職場導師及同事都能耐心為他解惑，細心地教導並一步步帶著他做，讓他慢慢成長。

發展署說，陳靖因個性陽光，肯學習也好問，剛進公司就讓總經理對他印象深刻，後來進入台氟科技後，公司成立了製程工程師的新部門，因為受訓期間工作表現深受主管肯定，也獲得主管推薦調任到製程課擔任製程副工程師，除了是生產單位與研發單位的溝通橋梁外，也有更多機會去操作不同的分析儀器並從製程中思考、分析如何改善生產環節以提高產品品質及穩定性，並從中加強了實戰功力。

發展署也說，青年就業旗艦計畫，讓企業以「先僱後訓」方式培養青年，且企業若訓練每名青年最高補助5.4萬元訓練費。

根據發展署統計，112年共計補助2525家事業單位辦訓，培訓1萬3633名青年成為企業即戰力。

勞動部 青年

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