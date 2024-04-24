震後驗屋暴增3成！miix 美室家居全屋整裝納入驗屋服務

連續的花蓮強震，不僅造成房屋毀損及人員傷亡，更使得全台民眾恐慌，擔心：「所住房屋是否穩固，或有造成結構損害？」驗屋業者表示，近期接獲的委託已暴增三成。

對此，標榜以「全屋整裝」一條龍服務出發的「miix美室家居」，率先與驗屋業者合作，主動將「驗屋」納入服務項目，讓消費者安心。

403花蓮大地震後，有不少即將交屋的民眾擔心震後房子是否安全無虞，找上驗屋公司要求協助。「miix 美室家居」總經理李晉豪說，公司早就計畫將「驗屋」納入全屋整裝服務的一環，因此，迅速在震後十天內聯絡驗屋業者，並於日前舉辦說明會，吸引大批消費者到場關心。

早期交屋時，有不少消費者僅用肉眼或是簡單的工具量測一下，覺得沒什問題，就輕易簽字完成點交，事後難免會有少部分遇到漏水或排水堵塞等問題，此時，要再回去找建設公司，不見得能獲得妥善處理。

「驗屋」已是剛性需求，透過公正的第三方、也就是合格「驗屋」公司進行查驗，不僅能保障消費者收到的是一間與合約相符的美宅，也能保障建商不受到極少數不理性消費者的惡意刁難。

李晉豪表示，「miix 美室家居」整合「驗屋」以及「全屋整裝」服務，主要是經驗豐富的專業人員在驗屋時，如果看見任何問題，就會主動告知消費者，先進行補強再往下處理。將一切可能發生的問題，在一開始就先排除，這就是「全屋整裝」的優勢。

自己驗、跟由專業公正第三方的驗屋公司驗，差別在哪裡？「宅心驗屋」總經理葉宸妤說，驗屋公司有專業儀器如：雷射水平儀可驗洩水坡度夠不夠，熱顯像儀可驗牆面、窗框等有無漏水、內視儀則可檢視水管、排水孔是否有施工泥沙淤積等情形。

過程中，再透過經驗豐富的檢驗人員，就可以清楚了解到屋子裡看得到，以及看不到的任何問題。據了解，近期上門委託驗屋的民眾，至少暴增三成，市場需求明顯增加。 403花蓮大地震後，驗屋業者表示，近期接獲的委託已暴增三成。miix美室家居提供

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