百貨業衝刺業績 打餐廳、精品牌
母親節是百貨零售業上半年的重要檔期，全台百貨全力衝刺，包括新光三越、台北101、遠東百貨等都端出最吸睛的亮點搶攻市場。
新光三越今年母親節首度針對會員做母親節餐廳訂位保留席次；台北101提供超過百件花之精品、康乃馨花禮供選購。遠百母親節則舉辦多場品牌鑑賞茶會，邀請VIP貴婦們共襄盛舉。
每年母親節最熱門的不是精品、珠寶，而是餐廳，熱門時段常常一位難求。新光三越針對會員推出，只要扣skm points 點數2,000點起，就有超過40家餐廳、2,000個席次可保證訂位。
針對母親節檔期，台北101這次以「花卉」為主題，結合國際品牌百大春夏獨家新品、大型花園主題策展「夢幻香氛花園」與「蕨‧蘭之美」雲端花藝展。
遠百看好母親節精名品需求，除改裝吸客，還增加許多實體活動。像是館內精名品Chloé、JIMMY CHOO、TOD’S等品牌，針對貴賓客戶提供客製化的新品展示、鑑賞服務，滿足頂級顧客需求。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 他剛砸738萬買花蓮統帥 3個月就倒了「還有貸款」
▪ 她上網問高雄預售屋推薦建案 網見職業歪樓羨喊「想辭職」
▪ 統帥27年樓都歪了 為何百年古蹟安然無恙？
▪ 房價鬆動了？全台首季價格下探兩年多新低
▪ 北市額滿國中出爐、房價一次看 這裡5字頭最友善
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言