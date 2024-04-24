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百貨業衝刺業績 打餐廳、精品牌

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

母親節是百貨零售業上半年的重要檔期，全台百貨全力衝刺，包括新光三越台北101、遠東百貨等都端出最吸睛的亮點搶攻市場。

新光三越今年母親節首度針對會員做母親節餐廳訂位保留席次；台北101提供超過百件花之精品、康乃馨花禮供選購。遠百母親節則舉辦多場品牌鑑賞茶會，邀請VIP貴婦們共襄盛舉。

每年母親節最熱門的不是精品、珠寶，而是餐廳，熱門時段常常一位難求。新光三越針對會員推出，只要扣skm points 點數2,000點起，就有超過40家餐廳、2,000個席次可保證訂位。

針對母親節檔期，台北101這次以「花卉」為主題，結合國際品牌百大春夏獨家新品、大型花園主題策展「夢幻香氛花園」與「蕨‧蘭之美」雲端花藝展。

遠百看好母親節精名品需求，除改裝吸客，還增加許多實體活動。像是館內精名品Chloé、JIMMY CHOO、TOD’S等品牌，針對貴賓客戶提供客製化的新品展示、鑑賞服務，滿足頂級顧客需求。

台北101 新光三越 母親節

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