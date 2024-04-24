創新界奧斯卡／工研院連八年獲愛迪生獎

素有「創新界奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎（Edison Awards）公布今年度獲獎名單，工研院2024年在經濟部產業技術司支持下，連續八年獲獎，與國際大廠陶氏化工（Dow）、康寧、杜邦（DuPont）共同在國際發光，在全球近400多項技術、產品中，勇奪一金三銀的好成績。

其中，降眼壓的成效優於國際大廠的「創新雙標靶青光眼藥物」，為台灣在眼科學創新（OPHTHALMIC INNOVATIONS）新藥拿下第一面金牌。

工研院技術獲2024年愛迪生獎

愛迪生獎執行總監法蘭克．波納費里亞（Frank Bonafilia）表示，工研院的「創新雙標靶青光眼藥物」是顛覆市場的絕佳案例，尤其人們視力受損時失去視野，往往失去自我，感謝工研院研發保護視力的創新藥物。

工研院院長劉文雄表示，獲得愛迪生獎肯定，代表工研院近年從事市場導向研發，以科技創新引領產業發展已有顯著成果。本次共有四項技術獲獎，涵蓋生醫、紡織、顯示器等關鍵領域，皆有具體產業化效益。

其中獲得金牌獎的「創新雙標靶青光眼藥物」已技轉信力旗下碩德進入臨床試驗階段。獲得銀牌獎的「細胞功能之鑰」也技轉給國內廠商台灣博醫能生技，並進人體臨床試驗階段；「高效潔淨聚酯溶解脫色技術」正跟國內紡織業者進行驗證；「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」攜手宏齊（6168）、鴻海（2317）、英濟（3294）、沛錦、追風、佐臻、優美特創新材料、台灣奈晶、信捷等廠商，進行技術落地驗證。

劉文雄說，未來工研院會持續保持創新動能、兼顧研發與市場鏈結，協助台灣產業轉型升級爭取國際商機。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，台灣科技創新實力早已享譽國際，經濟部身為產業最佳夥伴，長期運用科技專案支持法人研發前瞻創新技術，並且連續獲得多項國際大獎肯定。工研院今年以四項技術獲獎，再度於國際舞台展現台灣在生醫、紡織、顯示器領域的前瞻創新研發能量。

商品推薦