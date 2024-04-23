智慧經營／台塑企業授人以漁 扶植永續

基於「敦親睦鄰、在地永續」理念，台塑企業不僅持續回饋地方，更認為應該「授人以漁」，因此自2010年起，扶植麥寮鄰近地區的農漁業永續經營，台塑（1301）安衛環中心副總經理黃溢銓表示，推動農漁業輔導計畫迄今，大部分農漁民發生種植、養殖異常時，皆會與輔導團隊討論因應方式，顯示農漁業輔導計畫的推動，確實有幫助。

而為鼓勵青農返鄉，今年度安衛環中心更與雲林縣農會合作，推動食農教育課程的建置計畫，期待可以透過有活力的青農團體，引領民眾走入田間，扶植雲林縣農業的永續發展。

鼓勵青農返鄉 建置食農教育

台塑推動農漁業輔導計畫，扶植麥寮鄰近地區的農漁業永續經營，成果豐碩。圖為經輔導後的養殖文蛤品質佳，豐肥鮮美，深受市場青睞。台塑／提供

黃溢銓指出，雲林縣是農業大縣，生產很多農漁產品，如稻米、蔬菜、雜糧、文蛤等，產量都是全國第一。近年來因為氣候變遷，以及農地種植、魚塭飼養等未給土地適當休息，導致土壤貧瘠等問題，所以收成率較差。

台塑麥寮園區為做好敦親睦鄰作業，扶植鄰近地區的農漁業永續經營，2008年先進行海洋復育─魚苗放流作業；2010年起，與朝陽科技大學及高雄海洋科技大學合作，成立農、漁業輔導團隊，以科學化管理的方式，協助農民解決種植及養殖的問題，也讓農產品無農藥殘留；為了讓農漁產品的高值化，也協助建立產銷履歷、有機認證，及發展自有品牌。

黃溢銓回憶當初成立輔導團隊時，就連要找18位農民、21位漁民都很困難，而現在地方一直希望擴大輔導計畫，不只有駐地服務，並且還成立了Line群組，農漁民若有問題，輔導團隊可以馬上提供協助。

計畫也從原本僅麥寮、台西兩鄉，現已擴大到農業麥寮、台西、四湖、大城、崙背、褒忠、東勢等七鄉，漁業則有麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉、口湖鄉、大城鄉等五鄉，輔導戶共有5,900多戶；輔導後，大宗作物例如花生比當地多33%產量，文蛤也比當地多了23%的產量，成效相當顯著，獲得農漁民強力支持。

黃溢銓進一步補充說明，農業部分，藉由專業團隊科學化的輔導，導入健康整合的栽培觀念，以「科學管理」、「少農藥少肥料」為方法，達到生產「優質安全」的農產品，以協助當地農民克服嚴峻的自然環境，輔導提升當地農業發展，用以提升產品價值，改善農民收入。

台塑推動農漁業輔導計畫，扶植麥寮鄰近地區的農漁業永續經營，成果豐碩。圖為台塑輔導麥寮農民推動有機無毒農作，期待把健康作物推銷給國人。台塑／提供

累計至2023年，輔導農作物種達55種，並有40戶通過有機驗證輔導戶、59戶通過產銷履歷認證，農藥殘留及重金屬檢測合格率達100%。

少農藥少肥料 推廣健康栽培

漁業則以提升當地養殖技術及養殖產業發展為主，透過「駐地服務」、「益生菌應用」、「水質及寄生蟲病理檢測服務」、「養殖生物水質病源檢測及增強免疫反應」一系列養殖生產的技術支援，減少養殖過程的用藥，並藉由「環境檢測及水產品檢測」及「產銷履歷」的建立與推廣，確保漁民生產安全及高優質之水產品。累計至2023年，輔導113養殖戶取得產銷履歷認證，養殖生物藥殘檢驗556件，合格率為100%。

不僅如此，對於當地生產的特色農漁產品，如花生加工品、小番茄、小黃瓜、白蝦、文蛤、台灣鯛、鰻魚等，透過台塑企業內部公布函、企業粉絲專頁等管道協助推廣行銷，台塑同仁也用實際行動支持這樣優質的產品。

黃溢銓表示，安衛環中心與團隊執行的農漁業輔導計畫，已獲得外界相當程度的認同，未來也將秉持技術服務、銷售協助的方式，持續與雲林區漁會合作，辦理海洋復育魚苗放流的工作，與當地農漁民共同努力，共榮共生；也呼應近期ESG的體現，實現「取之於社會，用之於社會」的企業精神。

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