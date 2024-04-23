藥技中心結盟沅笙應材 推高分子材料應用

財團法人醫藥工業技術發展中心23日指出，藥技中心攜手與提供高分子材料的主要供應商沅笙應用材料，舉辦「高分子材料的應用革新：橋接科研與臨床應用」研討會，介紹高分子材料在醫療創新應用上的潛能。

藥技中心表示，高分子材料可以應用於藥品釋放系統、微流道與微針技術，有助於大幅提升醫療器材的性能，也可以應用於微型技術，在組織工程與細胞治療領域中，也能發揮關鍵作用。

藥技中心表示，過去多用於民生與工業用途的高分子材料，近幾年已經逐漸在醫療器材領域扮演重要角色。為讓國內的生技研發公司了解高分子材料，在醫藥開發與醫材上的應用潛力，藥技中心將攜手與提供高分子材料的主要供應商沅笙應用材料，舉辦「高分子材料的應用革新：橋接科研與臨床應用」研討會，介紹高分子材料在醫療創新應用上的潛能。

會中講者介紹了高分子在藥品釋放系統，以及醫療器材中的應用，還有全球市場趨勢，尤其是高分子材料在醫療設備與藥物釋放技術中的關鍵應用。

沅笙應用材料經理鄭勝中提醒業者，隨著國際法規的更新，業者必須從原料選擇到製程的每個環節，嚴格控制化學風險，以確保產品安全和符合法規要求。公司選擇原料必須從源頭即注意供應商的品質控管。

藥技中心邱智東博士則分享高分子在微流道與微針技術中的突破。微型化的裝置可以處理極小體積的生物樣本，同時還能夠在非常短的時間內進行高效的分析。微流體裝置在生醫上的應用主要體現在疾病檢測與診斷及個體化治療，在生物研究領域也有著廣泛的應用。微流體裝置可以用於細胞培養、藥物篩選、基因表達分析等方面。

藥技中心已經建立完整的微流體晶片設計暨製程技術及精密微流體控制系統，可精準控制水凝膠微粒尺寸範圍，實現高均一度粒徑及控制裝載細胞數量，提供裝載細胞之水凝膠微粒解決方案。

此外，醫用高分子在組織工程與細胞治療中的應用，也已經成熟。藥技中心高健育博士表示，高分子材料的應用正在革新無血清培養液、細胞凍存液和人工器官製備等領域，為生物醫學領域帶來了嶄新的可能性。這些創新應用不僅提高了細胞生物學和組織工程的效率和可控性，還為再生醫學和臨床治療提供了更多的選擇和機會。

農科院楊啟裕組長則分享了如何透過高分子材料，藉由前端平台開發及臨床前的動物驗證，來加速植入式醫療器材與藥品的開發流程的範例。透過這個解決方案，讓國內高階醫療器材及創新應用生技產品，得以縮短開發時間，盡速取得上市許可。

沅笙總經理傅偉勝表示，隨著國際醫藥對於化學風險性管控的要求提高，醫藥產業發展需更重視評估和管理醫療產品中潛在的有害物質，確保產品安全性和效能。希望透過與產業、政府、學界及研究機構的合作，滿足國際市場對高標準的持續需求，推動醫藥產業生態系統的完善發展。