推動綠色生態 信義房屋志工助美濃湖水雉復育工作

4月22日是世界地球日，為了喚起大眾環境保護的意識與關注。信義房屋在4月17日號召台南、高雄兩地同仁擔任「信義志工」，前往高雄美濃湖水雉復育工作站協助有「凌波仙子」美稱的水雉布置生態家園，共同為生態復育貢獻心力，而為了擴大社會影響力，信義房屋也號召同仁與民眾在信義房屋粉絲頁中分享減碳日常，影響更多人身體力行。

高雄美濃湖水雉復育工作站，自 2017年起串聯民間自發力量打造水雉棲地，成功讓稀有保育鳥類水雉在美濃湖畔繁殖。2023年首次參加信義房屋「社區一家」計畫，就獲得最大獎《幸福社區類-首獎》的殊榮。對此，高雄市野鳥學會美濃湖水雉復育工作站主任陳柏豪表示，獲獎後受到很大的鼓舞與啟發，當地鄉親也更加支持與肯定，得以進一步擴大影響力，並藉此可以跟更多單位合作，為社區做更多不同的事。

對於信義志工的到來，陳柏豪表示，一般企業的同仁平常比較少有機會可以這麼近距離的接觸自然環境，甚至是換個角度了解自然保育議題，所以很珍惜這樣跨同溫層與不同專業領域對話的機會跟空間，也期許企業能夠鼓勵員工與地方社區連結，了解地方社區的故事，也能讓他們未來的工作上有不一樣的故事。

信義志工來到工作站，熱情投入水雉棲地的整理，水草清洗搬運與種植，信義房屋高雄河堤店經理何柏勲認為，「透過志工活動，對於同仁理念上的建立與凝聚有正面的影響。也能讓整個團隊的氛圍更好，經營方向更加明確。」

信義房屋自2007年起推動「信義志工」，鼓勵同仁藉由參加志工活動與社區連結，多年來，同仁對於志工活動的參與度都非常高，每次志工活動開放報名都是秒殺，甚至比演唱會門票還難搶，卻仍舊不減同仁報名志工活動的熱情。

信義房屋台南新市店經理周威宇提到，非常鼓勵年輕同仁、新加入的同仁參加信義志工活動，不只是單純地理解全球、公司所關注的永續概念，而是能夠實際參與其中，藉此對公司投入永續議題、社區服務能有更深刻的體驗。

在信義房屋服務30年，已參加過無數次志工活動的高雄河堤店專案協理李國雄強調，企業所提倡與致力投入的ESG、SDGs等議題，藉由志工活動，同仁可以更貼近生長的環境、所在的社區， 並藉由實際的體驗與實作，讓同仁在第一線感受不管是生態保育或任何社會議題，對於自身有什麼樣的影響，更能真正體會到做這些事情對於社會環境所帶來的正面幫助與影響。

信義房屋除了有定期志工活動，4月22日當天，也邀請大家於信義房屋臉書粉絲頁分享「愛地球我+1」留言，可以寫下一件與愛地球、減碳相關的作為，例如自備環保杯筷、午睡關燈一小時、冷氣調整溫度於26度、騎腳踏車通勤等，希望藉由大眾分享，影響更多民眾在日常減碳身體力行。 信義志工4月17日前往高雄美濃湖水雉復育工作站，協助棲地水草整理、搬運。（圖:信義房屋提供）

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