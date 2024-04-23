快訊

比鬧鐘還醒腦！地震警報狂響12小時 花蓮人崩潰：幾乎整晚沒睡

花蓮再次強震 日政府：會持續為支援台灣做準備

缺電恐懼比夏天更早來 北東電網用電明年後恐天天走鋼索

推動綠色生態 信義房屋志工助美濃湖水雉復育工作

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義志工幫忙清洗水草，為水雉打造生態家園。（圖:信義房屋提供）
信義志工幫忙清洗水草，為水雉打造生態家園。（圖:信義房屋提供）

4月22日是世界地球日，為了喚起大眾環境保護的意識與關注。信義房屋在4月17日號召台南、高雄兩地同仁擔任「信義志工」，前往高雄美濃湖水雉復育工作站協助有「凌波仙子」美稱的水雉布置生態家園，共同為生態復育貢獻心力，而為了擴大社會影響力，信義房屋也號召同仁與民眾在信義房屋粉絲頁中分享減碳日常，影響更多人身體力行。

高雄美濃湖水雉復育工作站，自 2017年起串聯民間自發力量打造水雉棲地，成功讓稀有保育鳥類水雉在美濃湖畔繁殖。2023年首次參加信義房屋「社區一家」計畫，就獲得最大獎《幸福社區類-首獎》的殊榮。對此，高雄市野鳥學會美濃湖水雉復育工作站主任陳柏豪表示，獲獎後受到很大的鼓舞與啟發，當地鄉親也更加支持與肯定，得以進一步擴大影響力，並藉此可以跟更多單位合作，為社區做更多不同的事。

對於信義志工的到來，陳柏豪表示，一般企業的同仁平常比較少有機會可以這麼近距離的接觸自然環境，甚至是換個角度了解自然保育議題，所以很珍惜這樣跨同溫層與不同專業領域對話的機會跟空間，也期許企業能夠鼓勵員工與地方社區連結，了解地方社區的故事，也能讓他們未來的工作上有不一樣的故事。

信義志工來到工作站，熱情投入水雉棲地的整理，水草清洗搬運與種植，信義房屋高雄河堤店經理何柏勲認為，「透過志工活動，對於同仁理念上的建立與凝聚有正面的影響。也能讓整個團隊的氛圍更好，經營方向更加明確。」

信義房屋自2007年起推動「信義志工」，鼓勵同仁藉由參加志工活動與社區連結，多年來，同仁對於志工活動的參與度都非常高，每次志工活動開放報名都是秒殺，甚至比演唱會門票還難搶，卻仍舊不減同仁報名志工活動的熱情。

信義房屋台南新市店經理周威宇提到，非常鼓勵年輕同仁、新加入的同仁參加信義志工活動，不只是單純地理解全球、公司所關注的永續概念，而是能夠實際參與其中，藉此對公司投入永續議題、社區服務能有更深刻的體驗。

在信義房屋服務30年，已參加過無數次志工活動的高雄河堤店專案協理李國雄強調，企業所提倡與致力投入的ESG、SDGs等議題，藉由志工活動，同仁可以更貼近生長的環境、所在的社區， 並藉由實際的體驗與實作，讓同仁在第一線感受不管是生態保育或任何社會議題，對於自身有什麼樣的影響，更能真正體會到做這些事情對於社會環境所帶來的正面幫助與影響。

信義房屋除了有定期志工活動，4月22日當天，也邀請大家於信義房屋臉書粉絲頁分享「愛地球我+1」留言，可以寫下一件與愛地球、減碳相關的作為，例如自備環保杯筷、午睡關燈一小時、冷氣調整溫度於26度、騎腳踏車通勤等，希望藉由大眾分享，影響更多民眾在日常減碳身體力行。

信義志工4月17日前往高雄美濃湖水雉復育工作站，協助棲地水草整理、搬運。（圖:信義房屋提供）
信義志工4月17日前往高雄美濃湖水雉復育工作站，協助棲地水草整理、搬運。（圖:信義房屋提供）

世界地球日 信義房屋 志工 美濃

延伸閱讀

澎湖海灣復育再+1 緯穎宣布種逾萬顆樹苗、8千株珊瑚

王美花與台南中小企業座談 強調減碳與智慧化轉型

聯電8年守護陸海空40項物種 第九屆綠獎開放徵件

中職／黃偉晟低調開刀清骨刺 回一軍就被點名終結者

相關新聞

從「賣麵小販」翻身投行董事總經理！ 擁200萬粉...他靠改變「這思維」逆襲人生

前瑞銀董事總經理沈文才從小幫忙家裡賣麵，沒有雄厚的背景，也並非就讀金融相關科系，卻毛遂自薦進入銀行業工作，還坐上人人稱羨的董事總經理一職。

房價鬆動了？全台首季價格下探兩年多新低

根據591新建案統計主要都會區推案，今年全台第1季推案數、戶數年增約一成，但總銷金額減兩成。房價部分，平均成交價開價每坪...

想買北市國宅？房仲：蛋黃區這兩棟最超值

永慶房產集團統計近一年台北市十大熱銷國宅指出，6字頭已成北市熱銷國宅地板價。不過，蛋黃區仍有超值國宅可選，中山區的大直美...

推動綠色生態 信義房屋志工助美濃湖水雉復育工作

4月22日是世界地球日，為了喚起大眾環境保護的意識與關注。信義房屋在4月17日號召台南、高雄兩地同仁擔任「信義志工」，前...

北市1月房市交易量減少14% 月、季及半年線趨勢皆上漲

台北市地政局今公布今年1月北市房市數據，交易量減少14.25%，但住宅價格指數120.53，較前月119.72上升0.6...

福容大飯店加入動物園企業認養計畫

福容大飯店加入動物園企業認養計畫，攜手推動無尾熊保育繁殖及教育推廣，與臺北市立動物園共同攜手合作展開極具意義的無尾熊保育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。