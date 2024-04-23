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管理錦囊／凝聚士氣 從「我們」開始

經濟日報／ 鐘志明（銀行經理、大學兼任助理教授）

組織是由一群人所組成，依照共同的理念與目標，互相聯繫形成的一個系統。以這個角度來看，系統裡的每一個獨立的個體，雖然各自保有獨立的思維與行為，卻在一定的條件下，為了達成某一個任務或目標，產生出互相緊密結合與協作的行為。也就是說組織由獨立的個體所組成，而獨立個體依附組織成長，兩者互為表裡。

過去曾經服務過一個銀行，組織當中就分成了人與神兩種。掌控權利者自詡為神，高高在上固執己見，舉凡制度與規範制定，皆以自我為中心，完全不容他人置喙。而其餘主管與員工則自嘲為凡人，四處投訴處處掣肘，一時銀行內部惡鬥不斷，雙方處處交鋒你來我往，結果大傷銀行之元氣。

組織最怕分成「你」、「我」、「他」，這種分裂的思維與意識，往往容易瓦解組織的整體性。因此，組織成員若是過度關注在「自我」上，將會形成偏執，尤其身處高位者，對於組織發展舉足輕重，更須動見觀瞻，極力避免組織成員走上分裂一途。至於如何避免，提供以下三種簡單的方法。

一、將心比心、換位思考

不同的立場、不同的職位甚至不同的個性，理所當然存有不同的思考邏輯，而這一點也經常是長官與部屬、業務人員與後勤人員以及同事之間的爭執點，處理不慎甚至會演變成衝突點。

古云：「一山不容二虎」，用以形容各自堅持己見，其中一方若是能夠換位思考，將老虎的角色轉換成為支持老虎的山，互相扶持相輔相成。

二、設身處地、同位思維

組織成員能否將對方當成自己人，對於關係的維護至關重要。有一句俚語說：「有關係就沒關係」，意思是說只要關係夠好，任何問題都可以解決。而這層關係就是泛指彼此之間的距離。

古云：「水火不容」用以形容關係惡劣，若轉念一下思維，用火來燒開水，各自發揮彼此的功能，就會成就圓滿的大局。

三、以「我們」為代詞

例如管理者可善用午餐時間，員工餐廳尤佳，在眾目睽睽之下，與同仁們共進相同的餐點。此時，並肩而坐談天說地，是最容易融入團體的時刻，開口閉口都是「我們」，彼此的關係立刻就能拉近，而這也是我在職場30年，體會出融入「我們」的祕訣。

這三種做法看似簡單，想要真正落實，並不容易。新世代的管理者，應時刻提醒自己，組織與個人互為表裡，從人心的向背可看出組織的凝聚力；從組織的態勢可以看出人員的向心力，只有能夠凝聚人心者，方能成就事功。

美國管理大師彼得．杜拉克曾說：「最有效率的領導者，從來不說『我』，因為在他們心中只有『我們』和『團隊』」。

美國 老虎 領導者

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