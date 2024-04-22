福特六和推專案減排 少用15萬個機油空瓶
今天是世界地球日，福特六和指出，2020年開始推動「環保省水不洗車」活動，一共省下約600萬公升用水，2023年推行「北極熊專案」，迄今減少至少使用15萬個機油空瓶，等於節約22.5公噸溫室氣體排放。
福特六和今天下午透過新聞稿指出，推行「環保省水不洗車」4年，到2023年共累積近20萬名車主參與，一共省下約600萬公升用水，相當於1萬個孩童1年飲水量，若以每日生活用水量計算，可支援一個人57年的用水量。
在「北極熊專案」，福特六和表示，2023年開始使用原廠桶裝機油取代瓶裝機油，車主可省去機油計算步驟，一併減少殘油處理、存放問題及塑料生產與使用，2023年減少使用約15萬個機油空瓶，疊加高度等同於214座台北101大樓，節約22.5公噸溫室氣體排放。
台灣戴姆勒商車集團（Daimler Truck）今天下午表示，2023年10款純電車型進入量產階段，銷售量成長近3倍，訂單達到4598輛，朝淨零排碳目標邁進。
Daimler Truck指出，產品製造過程中二氧化碳排放量，從2021 以來，已減少23.8%，產品製造過程落實能源節約，從2021年以來，每輛巴士降低36%，每輛卡車降低14%。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 想當天龍人？ 這區買新屋比蛋黃區老屋還便宜
▪ 每坪73萬再創紀錄 高雄美術館為何炙手可熱？
▪ 買房2房1衛和2房2衛選哪個？網曝「決定關鍵」：可攻可守
▪ 不在青埔！ 睽違8年桃園又見億元宅
▪ 房價如皮球愈打愈高？ 國泰金：逾七成民眾預期未來半年房價漲幅逾3%
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言