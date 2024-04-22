亞太地區不動產投資人看好10大城市 台北被超越、東協三城市最受青睞

據PwC《2024年亞太地區房地產趨勢調查報告》，儘管全球不動產市場因高利率持續低迷，但投資人對亞太地區整體信心仍然樂觀，普遍將亞太地區視為安全的避風港，其中新加坡、越南胡志明、泰國曼谷三個東協國家，名列投資者最看好的前十大城市。

值得注意的是，近三年來，泰國曼谷名次躍升六名，馬來西亞吉隆坡更躍升九位超越台北。

普華國際不動產公司總經理田揚名表示，東協本身的人口紅利優勢及近期全球供應鏈移轉浪潮，使許多企業持續擴大投資東協，產業投資連帶推升不動產市場。因應企業南進東協需求，普華國際不動產持續拓展越南、泰國及馬來西亞等地相關服務，2023年亦成功協助台商於泰國及越南等地購置工業不動產。

針對泰國不動產，具備東南亞以及泰國註冊會計師資格的資誠聯合會計師事務所東南亞與印度業務服務秘書長張智媛表示，近期多數外資或外國人考慮投資東協國家時，優先考量泰國，主要原因在於泰國開放讓外資或外國人可購買不動產的不動產類型較多。

張智媛指出，在投資泰國不動產前需要有完整的稅負規劃，考量各方面的相關費用及稅務成本，包含轉讓費、特別營業稅、扣繳稅以及印花稅；尤其在個人扣繳稅與特別營業稅方面，跟持有不動產年限有關。

她解釋，泰國個人所得稅自2024年1月1日起更新法規，泰國稅務居民及非稅務居民需就「泰國來源」所得課稅，泰國稅務居民取得「境外來源」所得，就其取得所得款項匯入泰國境內之部分課稅；她提醒，針對泰國土地和建築物稅的部分，持有的不動產類別不同相關規定也會不同，外資或外國人投資泰國不動產前，必須全方面進行法令與稅務規劃。

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