KPMG 發布《2024年全球醫療照護與生技投資前景》

KPMG於22日發表《2024年全球醫療照護與生技投資前景》調查報告，醫療照護與生技業隨著疫情紅利消退而相對低迷，2023年交易量較前一年減少近兩成（17%）；不過2023下半年策略投資方在醫療照護領域交易有反彈回升的趨勢，且隨著2024年通膨放緩，聯準會可能降息，在經濟軟著陸之際，將為整體交易環境帶來明顯改善。

KPMG安侯建業健康照護與生技產業服務團隊主持會計師郭欣頤觀察，大型醫療照護公司紛紛採行擴大規模策略，小型醫院及機構則是以尋求合作夥伴與資金為主，期望藉由M&A補強技術、取得關鍵資源或市場通路。

據本次調查顯示，超過六成受訪者認為2024年投資展望仍保持強勁，預估交易量較2023年為佳，半數對估值走勢樂觀看待，另有29%投資者認為估值將下降，郭欣頤指出，未來一年醫療與生醫產業需面對的隱憂仍脫離不了大環境的影響，包含通膨、利率、收購競爭，以及預期的不景氣等，許多企業正採取重大的成本削減措施、進行內部融資或取得過渡性融資，以延長其財務資金使用期。

策略投資推動醫療多元創新

在人口高齡化、慢性病增加及提升患者體驗的趨勢之下，持續推動著醫療資通訊創新需求，從而加速交易。超過六成投資者預估，AI與機器學習依舊是主要投資熱區，透過數據洞察、AI輔助，以優化臨床流程，化解醫護缺工困境，並增加診斷效率與準確度。

2023年醫療照護領域的交易量相當穩定，主要由資金豐厚的策略投資者所推動，積極尋求新產品以擁有更多市佔；反之，財務投資者雖握有閒置資金，礙於利率及融資額度影響，在醫療領域的交易大幅減少，部分私募股權基金則發現無法如期的快速整合或改善新收購的公司，許多投資者選擇專注於提高現有投資組合中公司的運營效率。預計2024年醫療方面M&A活動仍保持穩定，這些交易也許不如以往快速獲取超額報酬，但對買賣雙方頗具策略投資意義。

精準醫療已成顯學 國際藥廠百家爭鳴

儘管2023年生技醫藥產業整體交易量下滑，不過，隨著大型製藥與新興生物技術服務公司將藥物開發、製造外包，領域多元囊括臨床試驗到獲得監管批准與商業化新療法，預期這方面的人才需求將持續上升。由於細胞、基因治療發展速度緩慢且費用高昂，市場需求不如預期，許多CDMO公司面臨產能過剩，導致生技公司的設備、工廠出現出售潮，然而，生技領域投資者預估這僅是短暫衰退，細胞與基因療法仍有其潛在市場，若後期免疫療法有創新突破，將需要更多的製造產能。

精準醫療、細胞治療及癌症療法仍是重點發展項目，M&A成了產業創新研發助力，像是Pfizer於2023年收購美國癌症藥物公司Seagen，深化其在癌症領域的影響力；GSK與上海製藥公司Hansoh Pharma兩度合作協議，獲授予抗體藥物複合體（antibody drug conjugate, ADC）全球獨家開發權，使之成為精準醫療新利器。2024年投資者尋找主要以下列型態的企業做為標的，利用策略合作關係與里程碑交易以降低風險：

一、盈利相對穩健的晚期資產 （70%）

二、高度創新的早期新創（55%）

約七成投資專家對未來一年產業發展普遍持正面看法，表示2023年已進行比預期多的併購投資，而61%投資者更計劃在2024年進一步擴大交易活動，他們對經濟與產業環境的改善、尋找具潛力的標的能力依舊樂觀。

KPMG安侯建業健康照護與生技產業服務團隊主持人蘇嘉瑞提醒，生技醫藥併購活動雖活躍，但企業可能將面臨一些挑戰，例如：有限的併購標的、預測潛在收購標的未來表現，以及因應居高不下的資金成本等。

國內生技IPO創新高 市場榮景備受矚目

整體市場持續面臨監管、估值不確定性以及勞動力短缺等問題，然而，創新交易的需求卻不減反增，KPMG安侯生技顧問股份有限公司副董事長寇惠植說，2023年底國內陸續有多家生技公司完成掛牌，亦有超過15家生技公司取得國外新藥藥證，近年法規逐步鬆綁、各項租稅優惠措施，再加上主管機關大力推行，將對生技產業進入資本市場更加友善，使整體生技產業投資熱潮再起。

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