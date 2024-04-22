55688旗下節能減碳車破萬輛 累計減碳約5.5萬噸
今天是世界地球日，55688集團宣布旗下台灣大車隊的節能減碳車（油電車及純電車）正式突破1.1萬輛，累計可減碳5萬5990噸；其中企業用戶使用人次破10萬，最常使用的產業為金融業。
55688今天透過新聞稿公布，集團在全台共有2.5萬輛計程車，其中節能減碳車已突破1.1萬台，總車數占比從2021年的26%，成長到目前的44%，相當於每2輛車就有1輛是節能減碳車。
55688表示，據統計，每輛燃油汽車碳排量為每公里200.28克，每輛節能減碳車碳排量為每公里67.775克，每年每輛節能減碳車減少碳排量為5.09公噸，以規模1.1萬輛節能減碳車計算，累積可減少5萬5990噸碳排。
分析2023年使用節能減碳車的用戶人次，占總用戶數逾40%，2024年第1季搭乘減碳車的用戶人次則年增逾50%，其中企業用戶使用人次達10萬以上，2023年搭乘節能減碳車的差旅里程數累積破800公里。
2023年搭乘節能減碳車最多的前3名產業，依序為金融業、電子資訊業，第3名由廣告媒體業、航空運輸業並列。
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