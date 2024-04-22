工總理事長潘俊榮將出任 副理事長預計從三位變五位

工總將在24日（周三）將舉行第13屆第1次會員代表大會，選任新理事長、副理事長及常務理監事。工總監事會召集人潘俊榮已被推舉為新任理事長候選人，料將由他出任第13屆工總理事長，苗豐盛出任監事會召集人。

據了解，潘俊榮在接新理事長前，提出兩大前提：一是團結共事，具體規劃是副理事長由三位變五位；二是世代交替，代表人為副理事長候選人侯傑騰、現任常務理事江啟靖、現任理事許介立、現任監事林嘉宏等人。

工總現任理事長苗豐強無意續任，並說服潘俊榮接下理事長重任。

潘俊榮曾在工總曾擔任超過12年的監事會召集人，熟悉他的人認為，潘俊榮擅長溝通、協調，政黨關係良好，將能與賴政府建立順暢的溝通管道。

據悉，工總新一屆副理事長由三位增至五位，現任副理事長林明儒無意續任，將在另兩位副理事長何壽川及詹正田外，再提名三位副理事長任選，包括現任常務理事、穩懋董事長陳進財，現任理事、東和鋼鐵董座侯傑騰，新任理事、敏實集團創辦人秦榮華。

常務理事熱門人選中，工總現任理事、康舒科技董事長許介立是金仁寶集團董事長許勝雄的兒子，許勝雄也曾擔任工總理事長；工總現任監事林嘉宏、台玻平板事業部兼任大陸事業部營運長，是台玻集團董事長林伯豐兒子，林伯豐曾任工總副理事長，現任三三會理事長。此外，工信總經理江啟靖則是現任常務理事。

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