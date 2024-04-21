數位行銷／六招搭上AI行銷快車

隨著AI技術的日趨成熟，台灣的中小企業正面臨一個前所未有的機會：倘若AI運用得當，除可促進業績成長，更有機會吸引新的客群。

時序即將進入夏天，旅遊業也迎來行銷轉型的契機。舉例來說，位於台北市的某家旅遊社，以往主要針對國際遊客提供套裝旅行和小團體旅遊。面對日益成長的市場競爭和多樣化的客戶需求，他們引入AI技術，從數據分析到內容生成，全面提升服務品質和客戶滿意度。

AI不僅幫助他們分析客戶行為，還能夠根據客戶過往的旅遊偏好，自動生成個性化的旅遊建議和行程。此外，根據即時數據調整宣傳內容，確保資訊的時效性和吸引力。這種策略明顯提高了客戶的互動率和轉化率，同時也大幅提升了行銷的投資回報率。

AI不只給旅遊業帶來機遇，對百貨零售業也有偌大的衝擊與影響。好比台灣中部某家著名百貨公司在母親節旺季前夕，面臨傳統行銷手段難以吸引新顧客的挑戰。該公司的行銷專員，巧妙地利用AI影像和影片生成工具，創造出一系列活潑有趣的視覺內容。

首先，AI生成了一組類似漫畫人物的虛擬代言人，搭配生動的溫馨喜慶背景。隨後，利用AI製作的宣傳短片中，這些形象代言人熱情地向觀眾推薦各種優惠禮品。這樣新穎而活潑的內容一經在社群媒體上投放，旋即在網路上掀起熱潮，吸引大量顧客前往百貨公司，業績可望比往年成長30%。

透過上述的這兩個案例，我們見證了AI如何在不同行業中塑造新的行銷方式，從旅遊業的個性化服務到百貨零售業的視覺行銷革新，AI技術的多面性和適應性，將為中小企業帶來了前所未有的業績成長機會。

整體而言，貴公司若有興趣從事AI行銷，歡迎參考我以下六個行動方針：

一、定義明確目標：釐清希望透過AI達到的行銷目標，包括增加顧客互動、提高轉化率或是改善顧客服務等。

二、進行技術評估：評估坊間哪些AI技術，最適合貴公司現階段的業務需求，並選擇那些最能解決特定問題的解決方案。

三、數據整合與優化：確保貴公司擁有足夠的數據來支持AI應用，這可能需要整合各種數據來源，包括客戶數據、銷售數據和市場數據。

四、建立專業團隊：組織一支能夠處理AI技術的團隊，包括聘請數據科學家、AI專家或培訓現有員工。

五、小規模試驗：先小規模進行AI技術的試驗，有助於評估其實際效果並調整策略。

六、客戶行為分析：使用AI工具分析客戶行為和偏好，以創建更佳的行銷內容和推薦。

行銷是一個不斷變化的領域，AI技術也在迅速進步。我期待能有更多企業能夠利用這股創新浪潮，不僅為內容行銷策略注入新活力，也為整個社會的進步貢獻力量。眾所周知，國內的中小企業為數眾多，若能把握這一波機會，將可順利搭上AI行銷這班快車。

（作者著有《ChatGPT提問課，做個懂AI的高效工作者》）

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