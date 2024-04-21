產業追蹤／善用科技 點亮原鄉經濟
原鄉特有的人文、農業與觀光是部落文化與經濟的基礎。秉持著與自然共生及永續環境的理念，近年許多部落開始借助科技的力量，發展原鄉特用作物；或藉數位轉型，從循環友善材料、智慧與數位科技，推動部落農業與文化發展。經濟部產業技術司以創新科技，促部落提升特用作物經濟力，為原鄉打造科技故事觀光，吸引錢潮與人潮。
產業技術司積極發展科技農工技術，有助原鄉提升特色經濟作物品質、農業剩餘資材循環再利用創造新價值、以及結合數位觀光體驗與訓練的運動科技，不只使部落經濟創新，也用科技助原鄉達到數位平權，並成為年輕人重返家鄉的驅動力。
在原鄉文化脈絡中，棒球運動發展是重要篇章，而農業是部落產業之根基，因此科技導入將成為當地經濟振興的有力輔助。通過先進的棒球訓練科技引入，如數據與動作分析技術，提升年輕棒球運動員的訓練效率與成效，另一方面也將農業作為重要經濟支持點，利用智慧農業解決方案，如科技農工和循環經濟概念，提升特色農產品的質量與經濟價值。同時以數位轉型概念推動部落運動扎根、文化觀光與高價值農業的原鄉經濟發展。
此外，結合棒球科技訓練與農業科技不僅提升了部落的經濟效益，更為原鄉打造出一個獨特的科技故事，吸引更多遊客和投資。通過這種創新的模式，不僅使部落經濟獲得創新與活力，也助力於實現數位平等，鼓勵年輕人返回家鄉，參與到棒球科技訓練和農業科技創新中，從而為原鄉注入新的生命力。經濟部產業技術司的這一策略，旨在通過科技的力量，使棒球訓練與農業發展相輔相成，共同推進部落的全面發展。
除原鄉經濟作物之外，產業技術司也逐步從科技農工技術擴展至運動科技。在部落共有的回憶上，藉由數位科技重拾部落的歷史記憶。譬如工研院就在曾經紅極一時的紅葉少棒發源地—台東紅葉村，整合運動科技與數位沉浸式體驗工具，以紅葉少棒為故事主軸，重拾地方的光榮記憶，也運用運動科技提升偏遠部落國小棒球隊訓練成效。
工研院在台東延平鄉紅葉村，引入「技術搭台、文化唱戲」理念，導入科技專案支持研發的棒球科技訓練工具，透過感測裝置將球員的訓練動作數據化，提供個人化訓練優化建議，並給予每位球員職棒等級指導，讓部落教練多一個專業級訓練助手，達成有感科技平權。
運用科技增強「棒球九宮格」與「打擊分析」等科技訓練技術，成功舉辦數場融合科技的棒球訓練營，並由資深職棒球員領銜執教，利用創新技術，為年輕棒球運動員提供先進的訓練課程，以幫助原鄉青少年棒球人才縮短訓練上的數位鴻溝，期望能培養出更多來自部落的傑出棒球選手。並藉由科技賦能，整合運動科技與數位沉浸式體驗工具，以紅葉少棒為故事主軸，重拾地方的光榮記憶，協助棒球文化及在歷史上的關鍵地位延續與再現。
透過數位科技採集歷史，成為歷史體驗旅遊的基礎。紅葉少棒的故事在台灣棒球發展上是重要的里程碑，如今這個歷史IP正化身數位新生命，為台東觀光注入新動能。
科技對原鄉展現的協作，不需要花俏或非常先進。若能在技術搭台、文化唱戲的原則下，組合出在地適用、精準應用的有感農工科技與數位體驗技術，無論在農業、觀光或文化歷史上，相信有機會提供並造就出偏鄉部落的創新有感經濟力。（作者是經濟部產業技術司原鄉智慧科技應用計畫主持人）
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