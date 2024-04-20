莊福基金會攜六福旅遊集團 助8萬偏鄉弱勢孩童遊六福村

莊福文教基金會與六福旅遊集團自2009年起，發起《愛心圓夢∞希望共學》計畫，已邁入第15年，匯集社會大眾的愛心，招待超過8萬名偏遠地區及弱勢家庭學童暢遊六福村，一圓遊樂園及動物園夢想。今日圓夢公益日，有遠從247公里外的花蓮卓楓國小以及許多弱勢團體共同參與，許多學童都是第一次來到六福村體驗野生動物園，忍不住驚呼連連。

據統計處資料顯示，全國有1,138所偏遠學校計有9.6萬名學生，而主計總處數據更顯示，低所得家庭111年年平均消費物價指數(CPI)年增率3.10%，通膨壓力創10年新高，在教育與生活資源皆備感壓力的狀態下，對於弱勢或偏鄉的孩子而言，想一圓遊園夢著實不易。

透過免費入園及招待住宿、餐飲的細心安排，讓孩子們暢玩六福村野生動物園內的各式主題設施，在寓教於樂中認識動物保育與生命教育的重要，許多學童都是第一次來到六福村體驗野生動物園，近距離看到長頸鹿、犀牛等大型動物，忍不住驚呼連連，搭配導覽員的細心解說，理解動物保育的重要，埋下生命教育的種子，真實領略環境教育及動物保育。

此次花蓮大地震，讓當地許多本就生活不易的弱勢家庭孩子更加困難，來自花蓮的小朋友分享，花蓮大地震後面臨災禍重建及學習的變動，尤其餘震時常倍感壓力，這次看到有到新竹六福村主題樂園玩的機會馬上報名，行前就超期待，昨晚入住傳說中的關西六福莊動物園飯店，看到斑馬、紅鶴、犀牛就在窗外超新奇，今天來到六福村主題遊樂園還看到從沒見過的長頸鹿跟獅子、老虎，聽導覽員解說每個動物的有趣故事，加上大怒神、笑傲飛鷹等許多新奇有趣的設施，讓他們的心情更加放鬆，也暫時揮別地震的陰霾。

莊福文教基金會與六福旅遊集團創立半世紀，長期致力動物保育及環境教育推廣，對於國際與本土物種保育更是不遺餘力。集團旗下六福村野生動物園的「動物醫院」是新竹縣政府委託的專業動物救傷中心，園區繁育19隻白犀牛，是亞洲指標的犀牛繁育研究基地，2021年完成台灣史上最大瀕危動物輸出，寫下台日動物外交的新頁，為犀牛血緣豐富化努力。今年更率領國內私人動物園之先，共同主辦「2024巨型草食獸麻醉工作坊」，吸引來自全球8國專家學者參與，除了讓世界看到台灣的動物醫療成就，也讓台灣增添國際視野。

莊福文教基金會董事長賴振融表示，未來也將持續納入豐富的動物照養、救傷經驗，以更多元化的方式推動環境教育課程，同步連結在地生態資源，讓正確的環境教育觀念更深入孩子的心，並將這些資源贈與學校，促進社會福祉」，六福旅遊集團也會持續推動公益回饋，發揮50年來堅持的核心價值「成為一個帶給人們歡樂的企業」。

商品推薦