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大批民眾等進場！統一集團台南本命區推全台最大「4合1」複合商場今開幕

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
統一集團在本命區台南永康推出全台最大「4合1」複合商場，今天中午開店前附近就擠滿大批等候進場民眾。記者周宗禎／攝影
統一集團在本命區台南永康推出全台最大「4合1」複合商場，今天中午開店前附近就擠滿大批等候進場民眾。記者周宗禎／攝影

7-ELEVEN、康是美星巴克、統一精工4家統一企業集團所屬多年來原本各自經營，統一集團因應優化消費者多樣化需求、同業激烈競爭，規畫全新因應策略、集合4家旗下品牌今天在集團本命區台南永康推出「團新世代複合商場ParK* Avenue」，標榜「全台第一家新型店」、配合推出各種促銷與抽獎活動，上午11點開張時間還沒到，周遭就擠滿大批等候進場民眾。

統一集團董事長羅智先、高秀玲夫婦主持啟用，說明企業願景、轉型經營策略與新商標設定、這統一規模最大的門市店名由所在地「大橋」改為「康橋」的原因。

7-ELEVEN全台已超過6800間，「適逢台南建城400年，統一企業集團特奠基古稱埔羌頭的永康區」，費時3年打造新世代複合商場，結合集團主要民生服務，選名「Par K* Avenue」，輔以高聳流線浪形外觀，融合層層波浪綿延交錯的設計，表徵統一集團「歷時半世紀多以來的乘風破浪，仍將持續前進千帆，為地區繁榮再盡心力，期使民眾時時愜意漫步於康橋之際，更能享受全新生活體驗。

統一表示，全新「Par K* Avenue」一體建物構成佔地近1500坪的新世代複合商場。其中7-ELEVEN Fresh康橋門市首度推出「Fresh」全新現做餐飲型態，超過50種現做餐點類型涵蓋主食正餐、輕食小點到冰品甜點、咖啡飲料，主打「一站全餐」，並攜手五星級台南晶英酒店，由飯店主廚指導開發多款餐點。更有全新「星饗Bar」、「星饗堡」等星級美饌提昇大眾對於超商鮮食期待。複合超級市場業態，嚴選生鮮肉品、居家調理、起司專區、全球精品巧克力、紅酒專區等，有半數以上商品均為超商首度引進。

統一慶祝「Par K* Avenue」開幕，今天至25日於商場內7-ELEVEN、康是美、星巴克、統一精工消費滿額888元贈限量刮刮卡，即有機會抽中黃金及OPENPOINT點數。全台7-ELEVEN門市到4月21日推出全店指定商品使用集團三大支付工具單筆滿額立折活動。

統一表示，為致力拓展生活服務平台，秉持創辦人 高清愿創新求進精神，各關係企業持續探討更好及生活體驗，4合1 ParK* Avenue因應登場。7-ELEVEN、康是美、星巴克及統一精工攜手相伴，要「匯聚美食佳飲、美麗服務、美感建築展現未來新零售樣態，更提供消費者體驗全新美好生活」。

統一集團在本命區台南永康推出全台最大「4合1」複合商場。統一集團董事長羅智先、高秀玲夫婦主持啟用，說明企業願景、轉型經營策略。記者周宗禎／攝影
統一集團在本命區台南永康推出全台最大「4合1」複合商場。統一集團董事長羅智先、高秀玲夫婦主持啟用，說明企業願景、轉型經營策略。記者周宗禎／攝影
統一集團在本命區台南永康推出全台最大「4合1」複合商場，今天中午開店前附近就擠滿大批等候進場民眾。記者周宗禎／攝影
統一集團在本命區台南永康推出全台最大「4合1」複合商場，今天中午開店前附近就擠滿大批等候進場民眾。記者周宗禎／攝影
統一集團在本命區台南永康推出全台最大「4合1」複合商場。統一集團董事長羅智先、高秀玲夫婦主持啟用，說明企業願景、轉型經營策略。記者周宗禎／攝影
統一集團在本命區台南永康推出全台最大「4合1」複合商場。統一集團董事長羅智先、高秀玲夫婦主持啟用，說明企業願景、轉型經營策略。記者周宗禎／攝影

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