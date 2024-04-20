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嘉市東市場「蛋黃區」某祭祀公業土地每坪逾百萬元標出 城隍廟得標原因曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國定古蹟嘉義城隍廟香火鼎盛，是宗教聖地觀光景點，「城隍夜巡諸羅城」民俗宗教活動，獲選觀光局2024、2025年台灣觀光雙年曆觀光節慶。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟香火鼎盛，是宗教聖地觀光景點，「城隍夜巡諸羅城」民俗宗教活動，獲選觀光局2024、2025年台灣觀光雙年曆觀光節慶。記者魯永明／攝影

嘉義市東市場「蛋黃區」國定古蹟城隍廟，周邊商業區寸土寸金，房市土地交易件數少，2年前有間木造房屋土地近百萬元成交，日前市府代為標售日治時期「祭祀公業羅興喬」名下2筆緊鄰城隍廟商業用地，其中1筆廟方以每坪116萬元標得，創新高價紀錄；市府地政處說，標售土地稀有特殊性，才創高價。

市府民政處說，日治時期「祭祀公業羅興喬」至今無管理人，派下成員及繼承權人也不明，依祭祀公業條例2009年公告，「祭祀公業羅興喬」無人出面處理，內政部要求依法代為公告標售，標售所得金額提存基金，公告15年內「祭祀公業羅興喬」無人出面出具證明領取，標售金額歸公。

「祭祀公業羅興喬」位在蛋黃區東市場商業區2筆土地，毗鄰城隍廟埕，其中地號元段三小段1筆47.795坪空地，標售底價1851萬4440元，得標價1945萬2565元，換算每坪40萬7千元；另1筆毗鄰廟埕34.7875坪，標售底價1347萬5700元，4035萬3500元，換算每坪116萬元，

地政處說，東市場商業店家林立，屬房市不動產的蛋黃區，交易房市土地件數很少，商業區每坪116萬逾百萬元高價，主因是不動產稀有性又毗鄰城隍廟，廟方因應未來發展規畫有用途有需求。

城隍廟說，這2筆祭祀公業土地緊鄰城隍廟埕，廟方為因應未來廟務發展，規畫宗教文物館等用途，因其中1筆土地建物上居民有優先承買權，以每坪116萬元標得土地；城隍廟香火鼎盛，是嘉 義宗教聖地觀光景點，每年春節及中元節香客人潮多，鬧熱滾滾，「城隍夜巡諸羅城」民俗宗教活動，獲選觀光局2024、2025年台灣觀光雙年曆觀光節慶。

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