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工研院打造淨零創新平台

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
工研院ITRI NET ZERO DAY－打造淨零時代競爭力論壇暨特展，發表氫能創新平台、共創綠色金融科技平台。圖／工研院提供
工研院ITRI NET ZERO DAY－打造淨零時代競爭力論壇暨特展，發表氫能創新平台、共創綠色金融科技平台。圖／工研院提供

工研院舉辦第三屆ITRI NET ZERO DAY打造淨零時代競爭力論壇暨特展，今年聚焦兩大重點，包括發表氫能創新平台、共創綠色金融科技平台，積極加速我國新世代氫應用供應鏈成型，並鏈結金融資源以解決轉型資金問題。

總統府資政沈榮津表示，淨零排放已是全球各國趨勢，政府也規畫可行的節能措施與路徑，希望更多企業、產業共襄盛舉響應淨零；經濟部則是攜手產業，採以大帶小模式，推展中小企業建立碳盤查與減碳能力，經濟部產業技術司長邱求慧說，淨零對台灣而言是挑戰也是機會，期許工研院充分發揮綠色科研實力，帶領產業邁向淨零轉型。

工研院二○二一年成立淨零永續辦公室，迄今不間斷提出淨零排放解方。工研院董事長李世光說，為掌握氫能新商機，今年論壇倡議打造氫能創新平台，同時，與金融機構合作共創綠色金融科技平台，鏈結全台超過四十家金融機構與信保基金，協助新創、中小企業以淨零相關專利獲得銀行綠色融資，從技術面、人才面、專利面、資金面等，提供產業全方位淨零策略顧問。

工研院院長劉文雄引用國際能源總署（IEA）報告指出，過去兩年，再生能源與綠色投資「驚人成長」，這讓部分潔淨技術取得顯著進展，工研院運用跨領域整合產業的創新研究和科技研發，規畫出台灣二○五○淨零碳排策略藍圖，除協助產業朝向淨零永續發展，也將持續培育新創企業。

工研院 金融科技

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