企業生日快樂／亞昕樂天派總裁 只跟自己比

亞昕集團（5213）總裁姚連地每次回答外界「目前是否是進場購屋時機」時，總是給予肯定的態度；他指出，他是正向、樂天派的人，看待事情多是正面思考，就像面對高房價議題，他認為「現在的年輕人一定要會理財」。

每次面對外界詢問「現在是否是進場購屋時機」，正向、樂觀的他總給予肯定回答，但多數時候會換回對方狐疑的眼神；他坦言，從成本結構來看，相較於三、四年前，土地貴很多，且這邊建築材料又貴一些，那裡工資又貴一點，再加上政府加重不動產稅負，每個環節的成本都往上加，試想在各項成本都上漲之際，房價怎麼會掉得下來，所以有自住需求的民眾，就是按照自身計畫走，不用糾結在房價是否會不會跌上。

再者，從貨幣理論面來分析，2008年爆發金融海嘯，2020年又有襲捲全球的新冠疫情，這期間美國和全球各國政府都以貨幣寬鬆政策來刺激經濟，結果就是貨幣價值稀釋，過多熱錢進入保值商品，而房地產就是保值的標的之一。

姚連地表示，全球年輕人都需面對高房價問題，台灣年輕人需要正向思考、一定要懂得理財，不能單靠工作薪水，存到第一桶金後就能做理財、進行資產配置，讓資金的運用極大化、效率化，而不動產就是可以理財的選項之一。

姚連地指出，他是正面積極、樂天派的人，而且跟同業從來沒有比較心態，「只會跟自己比」，他強調，現在建築業經營者苦於高地價、高造價帶來的高成本問題，但他看到卻是「現在的經營環境比過去好很多」，因為市場利率相對低，把風險控制好後，目前低利率的環境反而有利投資布局，這也是他和別人的不同。

姚連地說，對每個想買房的人來說，不管哪個世代都有其困難之處，你會說以前房價相對便宜許多，但同時他們要面對7%、8%，甚至10%以上的高利率環境；每個世代都有必須面對生活的難題，正面積極思考，會讓你的人生更好。

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