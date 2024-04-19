信義房屋響應ESG 自主關燈、淨灘、捐血、助身障

房仲工作忙碌，每天要服務客戶已分身乏術，但是信義房屋因企業理念而感染同仁「由下而上」自主發起的ESG活動卻是遍地開花，包括關燈一小時、淨灘活動、捐血響應、幫助身心障礙者等活動，每一名房仲都是信義房屋擴大社會影響力的種子，透過與社區住戶互動、與非營利組織串聯，將信義理念傳播出去。

信義房屋松江南京店則長年與台北捐血中心合作，信義房屋連續三年獲頒「年度捐血績優企業」，日前也獲台北捐血中心邀請領獎，信義房屋松江南京店店長李育銜表示，透過信義房屋全台各分店串聯，每年可號召超過1,000人次、1,500袋以上的熱血，其中業八區今年更特別與愛心企業Happy Hair快樂麗康集團合作，舉辦捐血義剪活動，讓善的力量加乘推廣，周邊社區居民也跟著養成捐血的習慣。

信義房屋土城、樹林地區的分店，也由同仁自主籌辦福隆海水浴場淨灘活動，有20個分店中的60名同仁參與，清出10多袋垃圾，主辦的信義房屋樹林店專案經理黃宜詮表示，萬事起頭難，剛開始辦淨灘活動沒有方向，運用工作之餘的零碎時間召開5~6次會議，安排車次、分組等，當天清出10多袋垃圾，很有成就感，也聯繫三峽、土城、樹林夥伴的情誼；後續藉由網路傳播，許多客戶看到之後也大力贊同，未來也將再舉辦ESG相關活動，開放讓客戶參與。

主辦之一的信義房屋土城重劃店專案經理余秉耕表示，區內社區服務的風氣濃厚，此次結合環境保護的ESG活動過去較少舉辦，凝聚大家的力量發揚公司理念；剛開始向同仁宣傳活動時，設定20個人報名，沒想到參與人數越來越多，許多同仁都在平日工作拚業績日常中，找到意義，余秉耕表示，待在信義房屋十年來，認同「先義後利、以人為本、正向思考」的理念，也認同有許多事情比賺錢更重要，因此做到一定的年資後，開始想著如何手心向下幫助分店的學弟妹，人生與生活如何更有意義。

桃園區的市府店店長蘇詠嫻過去念EMBA時得知全球自發性公益減碳行動「Earth Hour 關燈一小時」活動，於每年3月份的最後一個星期六，於當地時間晚上八點半一起關上「不必要的電燈」一小時，他從110年起自製海報向其他分店推廣，不僅感染信義房屋周邊分店響應，甚至店面旁邊的店家也都響應，目前桃園區已有20家分店響應。

蘇詠嫻表示，推廣幾年後，商圈的住戶與店家都被感染，甚至關燈的同時，剛好有客戶在店裡頭，客戶都能認同，也藉此與客戶宣揚關燈減碳的理念，許多客戶也都回饋養成順手關燈、節約能源的好習慣。

信義房屋台中中二區的40多名同仁日前也到十方啟能社福機構做公益，協助在後山整理環境，也製作天然洗碗精義賣，並整理民眾的樂捐發票，協助身心障礙者自力更生回饋社會，同仁也都以身在信義房屋可以樂在工作為榮。 信義房屋桃園中正店響應地球關燈一小時活動，力行節能減碳。（圖:信義房屋提供） 信義房屋土城、樹林地區的同仁，自主發起淨灘活動，替環境盡一份心力。 （圖:信義房屋提供） 信義房屋同仁協助製作天然洗潔劑，助十方啟能服務機構的身障者自力更生。（圖:信義房屋提供）

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