迎世界地球日 台中福華春季線上旅展住宿下殺25折起

迎接422世界地球日(Earth Day)，台中福華大飯店為響應並推動永續環保，2024春季線上旅展一改以往的紙本票券，全新推出減紙減碳電子e化線上旅展，為永續環保盡一份力。

即日起至6月30日止推出春季線上旅展，住宿下殺25折，餐券59折起，還有住宿餐飲通用券買6,000送3,000等超值優惠。

此外，在「世界地球日」與「世界閱讀日」的前夕，將於4月20日下午2點30分至4點30分舉辦《減塑行動大作戰！一起成為小小永續旅人吧！》親子體驗活動，讓生活從減法開始，實踐永續旅遊，為愛護地球的環保旅人，打造獨特的永續旅遊體驗。

台中福華春季線上旅展即日起至6月30日於線上票券商城開跑。首推平日住宿券，高級單床房每套3張優惠價6,999元(原價2萬8,380元)，下殺25折，平均每人每晚只要1,166元起。

台中福華表示，住宿餐飲聯合通用券」在平假日、住宿餐飲皆適用，可折抵住房、餐飲各廳消費，一套6,000元，每套含12張500元面額餐券，單次消費不限折抵張數，加上3,000元的餐飲通用券贈券，將每1,000元都「放大」成1,500元。

此外，饕客必囤「烤鴨即享券」一鴨3吃，每套3張優惠價6,600元(約75折) ，可享3樓江南村或16樓海華樓經典烤鴨，喜愛烤鴨料理的民眾不要錯過。3樓覓舍風格料理商品券最低59折起，每套5張優惠價2,000元，憑券可兌換指定義大利麵或燉飯一份，再享升等套餐。

除了線上旅展限定商品，還有多項優惠選擇，以環境友善的做法，響應無紙環保愛地球，電子票券馬上買馬上使用，更可輕鬆送禮給親朋好友，讓生活從減法開始，實現綠色減碳旅遊生活。

而在即將到來的「世界地球日」與「世界閱讀日」前夕， 1樓豪吧於4月20日下午舉辦《減塑行動大作戰！一起成為小小永續旅人吧！》親子體驗活動，透過五大永續主題將永續環保的概念導入：「小草姐姐說故事」綠色故事屋親子共讀，讓孩子從小培養對環境議題的觀念。

「紙植手作DIY」用有趣簡單的方式營造生活綠意及「好書交換」將家中不再閱讀的書本，用永續閱讀行動分享給下一位小朋友。「揭密後花園」、「香草樂園午茶」，在活動中品嚐主廚團隊於壹心園文創園區所栽種的零碳排香草入饌甜點，與主廚一起探索園區迷迭香、馬鞭草等食用香草，將減塑永續愛地球的心種子，散播到大小朋友生命裡。 台中福華大飯店春季線上旅展，還有住宿餐飲通用券買6,000送3,000等優惠。台中福華提供

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