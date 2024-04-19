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格上租車投入百台電動車 再擴大綠能車隊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
響應世界地球日 ，格上租車投百台電動車再擴大綠能車隊。格上租車
響應世界地球日 ，格上租車投百台電動車再擴大綠能車隊。格上租車

響應422世界地球日及2050淨零排放願景目標，裕隆集團移動服務事業群旗下格上租車持續擴大綠能移動服務，除短租門市投入百台純電車款，長租車隊去年達成上千台新能源車規模，今年將以2000台為目標持續擴增綠能車隊規模，另將結合旗下裕電俥電布局充電樁及充電服務，擴大eMaaS(EV Mobility as a Services)生態圈服務範疇，讓更多消費者體驗綠能生活。

裕隆（2201）集團移動服務致力於提供消費者優質的移動服務體驗，並為永續智慧城市的移動生活布建完善的基礎，串聯移動生活的無限可能，結合旗下格上租車、裕電俥電、行冠企業及LINE GO等九大事業，持續擴大電動車充電管理與設備建置、綠色租賃商品、燃油車交易處置、電動車電池管理及保修等服務範疇，建構eMaaS電動車生態圈。

為加速eMaaS生態圈布局，格上租車與裕電俥電在20個短租門市建置40個充電樁，並加快電動車投入短租車隊的速度，目前已投入100台，包含VOLVO、Hyundai、TESLA等品牌純電車，以因應持續擴大的電動車租賃市場。另外格上長租車隊去年已有上千台新能源車投入，今年隨著LUXGEN n7量產上市，將以2000台為目標持續擴大綠能車規模。

格上租車及LINE GO響應世界地球日也有多項優惠及快閃活動。格上日租車推出承租純電及油電全車系限定活動，於4月22日至25日活動期間，除純電車不分平假日最低不到3,000元，滿電出租且免收里程費，還能再獲得價值1,600元的租車金。格上Go Smart共享車承租油電全車系滿一小時，即可參加轉盤活動，最高可抽中422元租車金。

另外，格上訂閱車與YES!來電合體辦活動，訂閱包括VOLVO XC40 Recharge、VOLVO C40 Recharge、TESLA Model 3等純電電動車款，即送Yes Points 100點充電金。最大MaaS移動服務平台LINE GO也推出「揪團搭車 節能省碳又省錢」的快閃活動，4月28日前輸入優惠碼「少一塑」，就能領到80元乘車金。相關活動請參見官網說明。

格上租車持續擴大綠能移動服務，短租門市投入百台純電車款。格上租車
格上租車持續擴大綠能移動服務，短租門市投入百台純電車款。格上租車
格上租車投百台電動車再擴大綠能車隊，體驗VOLVO電動車最低2,940元 免里程費再送1,600元租車金 。格上租車
格上租車投百台電動車再擴大綠能車隊，體驗VOLVO電動車最低2,940元 免里程費再送1,600元租車金 。格上租車

綠能 電動車

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