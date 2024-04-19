Taste by Lexus x FRASSI 攜車主盡享摩登義式限定極致饗宴
今年春季，Lexus攜手2024 Tatler Dining Awards Top 20最佳餐廳得主FRASSI，邀請義大利主廚雅克柏．弗西 （Iacopo Frassi），於4月11日為車主們帶來一場極致的用餐體驗。在這場盛宴中，主廚以其2月返國旅行途中所擷取的靈感，為Lexus獻上專屬客製春季菜單，Lexus以其獨特的品牌風格和對細節的極致追求，打造奢華且溫馨的氛圍，讓貴賓盡情沉浸在義式摩登美食與美酒中。
自2017年起，Taste by Lexus車主高端餐飲活動已成為一年一度的盛事，每年皆吸引眾多車主前來品味專屬頂級料理。Taste by Lexus本次攜手FRASSI餐廳主廚雅克柏．弗西（Iacopo Frassi)，為車主獻上義式摩登饗宴。
饗宴活動由餐酒小點「鰹魚、龍蝦、絲綢乳酪」拉開序幕，主廚精心以FRASSI餐廳具代表性的手工小點，搭配台灣草莓、海葡萄及義大利的絲綢乳酪，展現風格清爽且豐富的春季滋味。
接續端上FRASSI最著名的自家製作麵包，由專門打造的烘焙專區，以3款巧巴達、黑啤酒及杜蘭小麥麵包，搭配黑蒜醋奶油，兩者揉合呈現獨特的鮮味。饗宴中雅克柏主廚也親自為賓客說菜，本次特別為Lexus貴賓精心設計4道菜色，不僅使用新食材的創作，亦帶來自義大利托斯卡尼經典的家禽野味，展現當季物產的新鮮滋味。其中，義大利傳統燉飯「阿瑪羅尼紅酒、義大利菊苣、蜂蜜」，僅使用阿瑪羅尼紅酒烹飪（Amarone），搭配蜂蜜與2種芝士平衡酒體的單寧，並點綴烘烤過的核桃，讓整體風味更精彩。
在第一道主菜「馬頭魚、白蘆筍、歐芹」，為了讓貴賓能品嚐春季馬頭魚的鮮美，主廚不辭辛勞於半夜親自前往基隆崁仔頂漁市，精心挑選最新鮮的魚獲，並以香煎白蘆筍為配菜，點綴少許紫蘇花，呈現出輕盈而獨特的風味。另一道主菜「乳鴿、托斯卡尼風味豬背脂」，亦展現主廚精湛廚藝以及他對食材的獨特見解，主廚以托斯卡尼的傳統料理作為靈感，特別為Lexus自製醃製3個月的Lardo豬背脂，乳鴿更搭配煙燻馬鈴薯泥創造口感變化，讓每一口都帶來豐富層次，是一道結合傳統與創新的精心料理。
隨著雙主菜用畢，Lexus獨家特製甜點「鳳梨、椰奶」亮眼上桌，以鳳梨果乾脆片作為視覺重點，打造富含春季氛圍，其中焦糖化的鳳梨的甜與酸，搭配椰子香氣的增添，讓味蕾感受達到平衡，充滿春天清爽氣息。最後，在啜飲餐後咖啡與熱茶之餘，由全新口味的餐後小點心「威士忌、開心果」畫上完美句點，採用義大利西西里夏季乾燥的開心果為主要食材，搭配綿密的卡士達內餡的開心果涅餅，外觀透亮的威士忌軟糖，提供貴賓意想不到的驚喜搭配。
為了延續饗宴的精采，Lexus更特別安排雅克柏主廚為大家精心準備Chocolate Bonbon，外殼為78%苦巧克力，內餡特別採用義大利BONINI巴薩米可醋，獨家呈現口感豐富的絕妙滋味。主廚也專為這次聯名製作黑配銀以及白配金的色系搭配，以象徵此次Taste by Lexus x FRASSI 品牌聯名餐敘。
Lexus精心準備Chocolate Bonbon，內餡採用義大利巴薩米可醋，獨家呈現口感豐富的絕妙滋味。
Lexus精心打造車主限定奢華饗宴，在Taste by Lexus x FRASSI的盛大活動中，帶給貴賓一場極致奢華的用餐享受，盡享獨一無二的Experience Amazing奢華體驗。未來Lexus也將持續探尋生活中更多的驚奇與無限可能，引領尊享不凡的生活風格。
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