房市熱潮再現 購屋怕「住套房」？專家：三招自保

近期，台灣房市迎來一波熱潮，隨著股市持續飆升，加上新青安房貸的推動，房市買氣持續暢旺，各地再度湧現看屋潮。安新建經分析指出，在多項利多因素助推下，台灣房市呈現看多態勢，市場熱度預料將持續延燒。

安新建經執行經理丁義峰指出，股市向來是房市的領先指標，而近期台股持續攀升，吸引了大量資金流入房市。雖然央行升息、地緣政治風險等因素存在，但台灣利率水準仍然相對較低，再加上電價調漲可能引爆抗通膨需求，預料將推動新一波置產潮。

然而，隨著403強震後，老屋改建話題再起，台灣可能進入「大都更時代」，新案帶動房價的效益也必將發酵。面對房價持續攀升的情勢，許多人開始擔心進場買房會否買在高點。在此情況下，丁義峰提出了三大避險心法：

首先，清晰明確地理解買房的目的與動機，建議以自住剛性需求為主，對於想要投資者，則應考量「平均地權條例」及即將上路的囤房稅，評估好自身財務狀況，謹慎衡量風險。

其次，挑選安全的總價帶和產品別，目前台北市首購總價帶以1500萬至2000萬之間詢問度較高，新北市則在1200萬到1500萬之間較為穩妥，產品建議兩房成屋是相對較安全的選擇。

最後，要精算自身的還款能力，避免過度槓桿操作，儘管目前銀行提供的房貸方案很優惠，但未來央行還是有升息的可能性，規劃財務時要更為謹慎。

丁義峰強調，不論是自住還是投資，買房前都應該先思考未來的賣點在哪裡。只有掌握好市場趨勢，才能夠避免風險，把握機遇。

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