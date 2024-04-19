NISSAN 新 SENTRA 問世 裕日車業績向前衝
裕日車（2227）今年業績成長出現想像空間！代理的NISSAN品牌全面反攻搶市，NISSAN ALL NEW SENTRA升級LV2半自動輔助駕駛外價格再降價；轉投資大陸東風日產今年銷售目標也較去年成長，國內銷售衝高，海外挹注增加，今年裕日車業績出現想像空間。
全新改款NISSAN ALL NEW SENTRA正式上市，配備震撼升級再降價 ProPILOT LV2 半自動輔助駕駛輕鬆駕馭，2020年10月上市至2024年3月累計銷售銷售22,172台，全新改款All New Sentra 2024年才剛推出不到一周，賞車、訂車人潮增加，預計今年的年銷售目標5,000台以上。
汽車達人表示，休旅車雖然逐漸成為車市主流，但仍有特定族群偏好房車車款，NISSAN ALL NEW SENTRA熱銷，主要是吸引喜歡房車的消費者，新改款的車型有著較為舒適的乘坐感，同時也比較省油節能， 我們仍會持續滿足對應有以上需求的消費者。
裕日車主力車款SENTRA改款，SENTRA自2020年10月上市至2024年3月累計銷售銷售22,172台，在16日發表改款新車。全新改款SENTRA 2024年銷售目標5,000台以上，此次全新改款尊爵智駕版為83.9萬元，不僅直接降價2.6萬元，配備更大幅升級，為市場投入震撼彈，預期將對裕日車整體營收與獲利注入新動能。
裕日車指出，全新改款 SENTRA 推出三款車規，尊爵版建議售價78.5萬元、尊爵智駕版建議售價83.9萬元、尊爵BOSE版建議售價87.9萬元。為回饋消費者，配備震撼升級再降價，原2023年式尊爵智駕版為86.5萬元，本次全新改款尊爵智駕版為83.9萬元，不僅直接降價2.6萬元，配備更大幅升級包含ProPILOT LV2半自動輔助駕駛、12.3吋智慧影音多媒體系統、全新鷹眼式 LED 尾燈、EPKB電子駐煞車系統附Auto Hold功能等，以豐富配備與超值價格成為房車新指標。
法人關注的大陸轉投資東風日產，以本土化開發新能源車開始搶市，裕日車也認為，東風日產今年的銷售已經全面回升，預計銷售台數上看70 萬台，預估年增上看15%，裕日車的業外收入也會跟著攀升。
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