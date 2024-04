NISSAN 新 SENTRA 問世 裕日車業績向前衝

裕日車(2227)今年業績成長出現想像空間!代理的NISSAN品牌全面反攻搶市,NISSAN ALL NEW SENTRA升級LV2半自動輔助駕駛外價格再降價;轉投資大陸東風日產今年銷售目標也較去年成長,國內銷售衝高,海外挹注增加,今年裕日車業績出現想像空間。

全新改款NISSAN ALL NEW SENTRA正式上市,配備震撼升級再降價 ProPILOT LV2 半自動輔助駕駛輕鬆駕馭,2020年10月上市至2024年3月累計銷售銷售22,172台,全新改款All New Sentra 2024年才剛推出不到一周,賞車、訂車人潮增加,預計今年的年銷售目標5,000台以上。

汽車達人表示,休旅車雖然逐漸成為車市主流,但仍有特定族群偏好房車車款,NISSAN ALL NEW SENTRA熱銷,主要是吸引喜歡房車的消費者,新改款的車型有著較為舒適的乘坐感,同時也比較省油節能, 我們仍會持續滿足對應有以上需求的消費者。

裕日車主力車款SENTRA改款,SENTRA自2020年10月上市至2024年3月累計銷售銷售22,172台,在16日發表改款新車。全新改款SENTRA 2024年銷售目標5,000台以上,此次全新改款尊爵智駕版為83.9萬元,不僅直接降價2.6萬元,配備更大幅升級,為市場投入震撼彈,預期將對裕日車整體營收與獲利注入新動能。

裕日車指出,全新改款 SENTRA 推出三款車規,尊爵版建議售價78.5萬元、尊爵智駕版建議售價83.9萬元、尊爵BOSE版建議售價87.9萬元。為回饋消費者,配備震撼升級再降價,原2023年式尊爵智駕版為86.5萬元,本次全新改款尊爵智駕版為83.9萬元,不僅直接降價2.6萬元,配備更大幅升級包含ProPILOT LV2半自動輔助駕駛、12.3吋智慧影音多媒體系統、全新鷹眼式 LED 尾燈、EPKB電子駐煞車系統附Auto Hold功能等,以豐富配備與超值價格成為房車新指標。

法人關注的大陸轉投資東風日產,以本土化開發新能源車開始搶市,裕日車也認為,東風日產今年的銷售已經全面回升,預計銷售台數上看70 萬台,預估年增上看15%,裕日車的業外收入也會跟著攀升。 全新改款NISSAN ALL NEW SENTRA正式上市將推升全年度的新車銷售。裕日車提供

