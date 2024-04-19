快訊

美CIA局長示警：習近平決心「掌控台灣」 美國須認真看待

占用3車道！國1南九如段「4大車撞一團」紫爆回堵5公里 1司機受傷送醫

NISSAN 新 SENTRA 問世 裕日車業績向前衝

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
全新改款NISSAN ALL NEW SENTRA正式上市，配備震撼升級再降價 ProPILOT LV2 半自動輔助駕駛輕鬆駕馭 。裕日車提供
全新改款NISSAN ALL NEW SENTRA正式上市，配備震撼升級再降價 ProPILOT LV2 半自動輔助駕駛輕鬆駕馭 。裕日車提供

裕日車（2227）今年業績成長出現想像空間！代理的NISSAN品牌全面反攻搶市，NISSAN ALL NEW SENTRA升級LV2半自動輔助駕駛外價格再降價；轉投資大陸東風日產今年銷售目標也較去年成長，國內銷售衝高，海外挹注增加，今年裕日車業績出現想像空間。

全新改款NISSAN ALL NEW SENTRA正式上市，配備震撼升級再降價 ProPILOT LV2 半自動輔助駕駛輕鬆駕馭，2020年10月上市至2024年3月累計銷售銷售22,172台，全新改款All New Sentra 2024年才剛推出不到一周，賞車、訂車人潮增加，預計今年的年銷售目標5,000台以上。

汽車達人表示，休旅車雖然逐漸成為車市主流，但仍有特定族群偏好房車車款，NISSAN ALL NEW SENTRA熱銷，主要是吸引喜歡房車的消費者，新改款的車型有著較為舒適的乘坐感，同時也比較省油節能， 我們仍會持續滿足對應有以上需求的消費者。

裕日車主力車款SENTRA改款，SENTRA自2020年10月上市至2024年3月累計銷售銷售22,172台，在16日發表改款新車。全新改款SENTRA 2024年銷售目標5,000台以上，此次全新改款尊爵智駕版為83.9萬元，不僅直接降價2.6萬元，配備更大幅升級，為市場投入震撼彈，預期將對裕日車整體營收與獲利注入新動能。

裕日車指出，全新改款 SENTRA 推出三款車規，尊爵版建議售價78.5萬元、尊爵智駕版建議售價83.9萬元、尊爵BOSE版建議售價87.9萬元。為回饋消費者，配備震撼升級再降價，原2023年式尊爵智駕版為86.5萬元，本次全新改款尊爵智駕版為83.9萬元，不僅直接降價2.6萬元，配備更大幅升級包含ProPILOT LV2半自動輔助駕駛、12.3吋智慧影音多媒體系統、全新鷹眼式 LED 尾燈、EPKB電子駐煞車系統附Auto Hold功能等，以豐富配備與超值價格成為房車新指標。

法人關注的大陸轉投資東風日產，以本土化開發新能源車開始搶市，裕日車也認為，東風日產今年的銷售已經全面回升，預計銷售台數上看70 萬台，預估年增上看15%，裕日車的業外收入也會跟著攀升。

全新改款NISSAN ALL NEW SENTRA正式上市將推升全年度的新車銷售。裕日車提供
全新改款NISSAN ALL NEW SENTRA正式上市將推升全年度的新車銷售。裕日車提供

消費 裕日車

延伸閱讀

嶄新外觀Google系統 Nissan歐洲暢銷小休旅Qashqai小改款發表

全新改款NISSAN ALL NEW SENTRA升級再降價 中階車型配備LV2半自動駕駛

Nissan Sentra小改款編成流出 中階配備車道維持、12.3吋中控螢幕

Nissan歐洲暢銷休旅Qashqai小改款預告4月17日登場

相關新聞

NISSAN 新 SENTRA 問世 裕日車業績向前衝

裕日車（2227）今年業績成長出現想像空間！代理的NISSAN品牌全面反攻搶市，NISSAN ALL NEW SENTR...

全台最大 7-ELEVEN 落腳台南 結合超市和小型美食街

統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」將在20日登場。集結7-ELEVEN、康是美、星巴克及統一精工，...

彭啟明主持網路節目關心環境 Yahoo TV賀主持人成部長

Yahoo TV今天特地祝賀主持人彭啟明即將入閣，成準環境部長。Yahoo TV指出，「氣象達人」彭啟明自2015年開始...

藥華藥今年衝刺本業獲利極大化 不討論募資議案

藥華藥（6446）19日公告董事會決議修訂113年股東常會議案，今年股東常會將不提出例行募資相關議案。公司表示，今年以「...

「粽」所期待 義大飯店推出特色端午粽禮盒

「粽」所期待的端午節即將到來囉！位於高雄渡假勝地義大世界內的義大皇家酒店與天悅飯店特別推出端午限定精美禮盒，為民眾獻上佳...

曾是樂團主唱、世運會田徑選手 五年級生莊大立何以出線掌舵機械公會？

年僅59歲的大立機器工業總經理莊大立，掌舵全台第二大公會台灣機械公會，相對年輕的他能夠脫穎而出，獲得各大老相挺，憑藉的是長達24年、完整的會務資歷，以及個性溫和人緣好的服務熱忱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。