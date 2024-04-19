現增募資案喊卡 藥華藥：現金充足

年僅59歲的大立機器工業總經理莊大立，掌舵全台第二大公會台灣機械公會，相對年輕的他能夠脫穎而出，獲得各大老相挺，憑藉的是長達24年、完整的會務資歷，以及個性溫和人緣好的服務熱忱。

2024-04-19 12:55