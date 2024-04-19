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藥華藥今年衝刺本業獲利極大化 不討論募資議案
藥華藥（6446）19日公告董事會決議修訂113年股東常會議案，今年股東常會將不提出例行募資相關議案。公司表示，今年以「衝刺本業獲利極大化」為營運目標，考量擁有充裕資金、財務健全下，不提出例行募資相關議案。
藥華藥指出，經營團隊以股東權益最大化為優先考量，今年以「衝刺本業獲利極大化」為營運目標，另擴充業務部分仍在持續審慎評估中，尚未投入大量資金，故公司仍擁有充裕資金、財務狀況健全，今年股東常會將不提出例行募資相關議案。
藥華藥進一步指出，公司旗下治療真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg, 即P1101）全球銷售持續成長，特別是美國NCCN指南將Ropeg列為PV高低風險首選藥物，保險公司優先核保，公司今年前三月營收達16.5億元，年增率達86.3%，本業進展十分顯著。公司領導階層今年起也經常連續視察韓國、日本、美國，全力衝刺全球行銷業務。
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