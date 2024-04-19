「粽」所期待 義大飯店推出特色端午粽禮盒

「粽」所期待的端午節即將到來囉！位於高雄渡假勝地義大世界內的義大皇家酒店與天悅飯店特別推出端午限定精美禮盒，為民眾獻上佳節祝福，兩館皆自即日起至6月10日止開放預購，趕緊手刀訂購享優惠！

義大皇家酒店指出，中餐廳行政總主廚林凱以香江最受青睞的「港式鮑魚裹蒸粽」作呈現，光是五花肉的製作過程就十分繁瑣，先將五花肉川燙去腥，然後油炸後逼出油脂與香氛，接著放進秘製醬汁中熬煮5小時，待冷卻塑型後再泡進紹興豆腐乳的特調「南乳汁」中，接著加入入味三分的整粒鮑魚與有港式肉粽靈魂美譽的綠豆仁，讓裹蒸粽富蘊港味及細緻口。

除了備料講究外，主廚表示包裹過程也非常考驗手藝，裹蒸粽須先靜置放涼，才能逐步添加餡料後包成梯形，因工法講究而限量發售，歡迎老饕們手刀預訂，早買早安心。

除此之外，飯店同步推出頂級奢華的「鮑魚八寶粽」禮盒，主廚將鮑魚以獨特技法先滷後炸，再將鮑魚浸泡醬汁一晚，待吸飽醬汁入味後，再與五花肉、鹹蛋黃、芋頭、花菇、花生、栗子以及蓮子等餡料和圓糯米合而為一，八寶粽撥開後呈現滿滿餡料，陣陣撲鼻之香味，不僅讓人垂涎三尺，更能感受到主廚的獨特巧思。

主廚並加碼推出三種創意流沙粽，分別為Q彈糯米搭配內餡奶味十足的奶皇流沙粽，每口都能感受到香醇黑芝麻的芝麻流沙粽，以及富含自然甜味、口感濕潤柔滑，再配上紫薯純淨色彩來增添美感的紫薯流沙粽，每種口味搭配得宜且解膩，甜鹹交錯的獨特味蕾都是令人難忘佳節饗宴。

義大天悅飯店方面則推出葷、素兩款粽子禮盒，其中「古早八寶粽禮盒」傳統風味深受饕客喜愛，每年開賣就被搶購一空，今年重磅回歸祭出加量組合，並以凍漲價吸引消費者青睞！

除了豪氣加入多塊五花肉和整顆干貝外，並不惜成本準備魷魚絲、鹹蛋黃、香菇、栗子等各式豐富餡料入菜，飯店主廚嚴選圓糯米以粽葉包覆，糯米不僅富含粽葉香氛，還吸附飽滿滷肉醬汁，搭配干貝鮮甜與紅蔥頭之鹹香，更具畫龍點睛之妙。

經典八寶粽外，全素口味的「好事花生素粽禮盒」也不遑多讓，為了讓消費者吃得健康，主廚捨棄素料加工食品，改以菇類作為主角，包含渾圓肥厚鮑魚菇、鮮美香甜珍珠菇、台式必備大香菇，以豐富多層次的口感，加上芋頭與白果增加香氣甜味，搭配入口即化的軟爛花生，口感綿密且唇齒飄香，讓消費者在佳節裡品嚐端午粽，多了不同的選擇。

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