中油雙機制穩油價 下週汽柴油估降1角
美國敦促以色列緩和中東緊張情勢，加上美國商用原油庫存連續4週增加，國際油價聞聲上漲。中油持續啟動油價平穩機制，預估22日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格均調降新台幣0.1元。
依照預測，92無鉛汽油每公升29.5元，95無鉛汽油每公升31元，98無鉛汽油每公升33元，超級柴油每公升為27元。
根據中油浮動油價公式，累算至4月18日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價每桶89.49美元，較上週91.02美元下跌1.53美元；新台幣兌美元匯率為32.431元，較上週32.143元貶值0.288元。
依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲3.7元，柴油每公升調漲5.2元。
中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估22日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格均調降0.1元。
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