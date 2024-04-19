七都首季房價漲幅出爐 房仲：今年漲勢恐很有感

政大永慶房價指數公布今年首季房價，七大都會區全部走揚，且相較去年同季漲幅，今年漲幅出現全面攀升， 顯示漲勢又起，2024年的房價漲幅恐將更為明顯。

「政大永慶房價指數」，由政大不動產研究中心運用永慶房產集團內部成交數據進行編製，該指數今天公布2020年第一季至2024第一季的房價指數變化。

數據顯示，2022年Q1全台和七都的房價指數較2021年Q1均出現雙位數漲幅，台北11%、新北12%、桃園17%、台中17%、台南27%、高雄23%，新竹縣市高達35%。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，2020年、2021年受新冠疫情衝擊，各國紛紛祭出量化寬鬆政策，大量資金湧入房市，造成2022首季的房價指數較2021同期大幅上漲，房價基期較低的南部縣市，以及具有科技園區利多的新竹縣市，房價指數漲幅更是突破2成以上。

郭翰補充，新竹縣市因腹地受限，新增供給不多，在供不應求的狀況下，當地精華地段如新竹市東區、新竹縣竹北市等地的房價續創新高，其他蛋白區也因外溢效應，房價跟著水漲船高，且購屋族群大多是高收入所得的科技新貴和工程師，房價負擔能力佳，因此2022Q1新竹縣市房價指數年漲幅高達35.5%，為七都之最。

郭翰指出，隨著全球量化寬鬆，各國經濟也迎來嚴重的通貨膨脹。2022年初開始，為控制飆升的通膨，各國實施貨幣緊縮政策，加上猛烈且快速的升息，衝擊全球經濟表現，同時也讓消費者改變對未來房市的預期。

從政大永慶房價指數也可以看出，全台房價指數從2022Q1年增17.6%滑落至2023Q1年增5.5%，漲勢已收斂不少。

不過，政大永慶房價指數顯示，今年第一季全台和七都房價指數漲幅較去年同期全面上升。其中新竹縣市指數年增12.9%，再次出現雙位數成長。

郭翰說明，2023年下半年，除了平均地權條例修法衝擊淡化，台灣經濟表現亮眼，景氣燈號從2023下半年開始由藍轉綠，民眾購屋信心增強，使自用、長期置產族群回籠，買氣回溫。

此外新青年安心成家優惠貸款方案，帶動民眾加速購屋決策，使台灣房市再度出現一波熱潮。細觀2024Q1的房價指數漲幅較去年同期全面攀高，2024年房價漲幅恐將令人有感。 政大永慶房價指數全台與七大都會區近年Q1漲幅。資料來源／政大永慶房價指數

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