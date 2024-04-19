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成功守住老婦1700萬家產 不動產防詐申辦激增4倍

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新北市地所人員前往各地加強宣導「地籍異動即時通」服務。圖／新北市地政局提供
新北市地所人員前往各地加強宣導「地籍異動即時通」服務。圖／新北市地政局提供

新北市地政局於今年初揭露一名八旬老婦遭騙走身分證影本，所幸申辦了「地籍異動即時通」服務，成功守護價值高達1700萬元的房產，引發市民關注，也大幅提高即時通的申辦數量。

地政局統計今年第一季，即時通申辦案件較去年同期激增了384%，近四倍，顯見民眾對於不動產防詐的意識有效提升，也呼籲還未申請的民眾，趕緊向新北市各地政事務所或線上免費申請。

新北市地政局局長汪禮國指出，詐騙手法不斷推陳出新，甚至利用新聞時事、民眾生活大小事來編撰詐騙話術，幾乎已到防不勝防的地步，民眾除了隨時提高警覺之外，做好防範措施才是保障財產安全的不二法門。

他表示，地政局及所屬各地政事務所配合實際案例積極宣導，就是希望讓「地籍異動即時通」申辦率提高，能有效遏止猖獗的詐騙犯罪。

地籍科科長王珮榕也說明，自今年4月起，除了不動產的權利人到地所申辦案件時，可以併案申辦地籍異動即時通服務，登記名義人（通常為登記案件義務人）於送件時亦得一併隨案申辦，無需另外花時間臨櫃或於線上申辦，民眾可多加利用以維自身權益。

王珮榕強調，詐騙犯狂妄橫行，民眾若稍有輕忽，打拚一生積攢的不動產就可能落入不肖人士手中，鼓勵還沒申辦「地籍異動即時通」服務的民眾儘速申辦，申辦後不動產被申請登記時，在地政單位「收件」及「異動完成」當下，都會透過簡訊或電子郵件通知權利人，讓權利人第一時間掌握不動產權利異動資訊，預防不動產遭人冒名盜取。

防範不動產詐騙，申辦地籍異動即時通保護多更多。圖／新北市地政局提供
防範不動產詐騙，申辦地籍異動即時通保護多更多。圖／新北市地政局提供

詐騙 身分證

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