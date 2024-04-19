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王品母親節尋人又來了！姓名同音「眞、心、謝、禮」款待帝王蟹

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
5月底前，媽媽姓名中有「眞、心、謝、禮」任一同音字，不分平假日，到全台「王品牛排」內用消費2客套餐，出示證件，即款待價值1,375元的「起司焗烤帝王蟹」一份。王品/提供
5月底前，媽媽姓名中有「眞、心、謝、禮」任一同音字，不分平假日，到全台「王品牛排」內用消費2客套餐，出示證件，即款待價值1,375元的「起司焗烤帝王蟹」一份。王品/提供

備受消費者期待的「王品牛排」母親節尋人活動再次展開，即日起到5月31日，媽媽姓名中有「眞、心、謝、禮」任一字或同音字，不分平假日，到全台「王品牛排」內用消費2客套餐，出示證件，即款待價值1,375元的「起司焗烤帝王蟹」一份，傳達對媽媽的感「蟹」之情。

母親節即將來臨，開始準備表達孝心、寵愛媽媽，與家人共享充滿感恩的時刻。每年最受消費者期待的「王品牛排」尋人活動再次展開，今年特別獻上帝王蟹腳，以極致的美味一起款待媽媽。即日起到5月31日，媽媽姓名中有「眞、心、謝、禮」任一同音字如「珍／貞」、「欣」、「李」等，不分平假日，到全台「王品牛排」內用消費2客套餐，出示證件，即款待價值1,375元的「起司焗烤帝王蟹」一份。新鮮肥美的帝王蟹腳添上濃郁起司焗烤，一口嚐到牽絲的起司鹹香與甘甜蟹肉，口感豐盈而細緻，傳達感「蟹」媽媽的心意。

根據內政部2023年發布的全國姓名統計分析，國人女性前十大名字中，「淑貞」佔第6位，有多達2.3萬人，「李」姓也是全台前十大姓氏中的第5大姓氏，均符合「王品牛排」今年尋人目標，即日起開放訂位，歡迎顧客帶媽媽吃牛排配帝王蟹。

「王品牛排」最經典菜色「王品牛小排」30年來以其軟嫩多汁風味成為品牌代表作，也是許多顧客從小吃到大的美味象徵，最適合母親節帶爸媽一同享用。饕客口袋名單中還有「黑松露紐約客牛排」，選用濕式熟成紐約客牛排，肉質鮮甜，油脂香煎後滑順富含香氣，淋上白蘭地點綴風味，再搭配濃郁的黑松露片品嚐，令人一試難忘，套餐價格1,790元(10%服務費另計)。

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