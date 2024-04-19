王品母親節尋人又來了！姓名同音「眞、心、謝、禮」款待帝王蟹
備受消費者期待的「王品牛排」母親節尋人活動再次展開，即日起到5月31日，媽媽姓名中有「眞、心、謝、禮」任一字或同音字，不分平假日，到全台「王品牛排」內用消費2客套餐，出示證件，即款待價值1,375元的「起司焗烤帝王蟹」一份，傳達對媽媽的感「蟹」之情。
母親節即將來臨，開始準備表達孝心、寵愛媽媽，與家人共享充滿感恩的時刻。每年最受消費者期待的「王品牛排」尋人活動再次展開，今年特別獻上帝王蟹腳，以極致的美味一起款待媽媽。即日起到5月31日，媽媽姓名中有「眞、心、謝、禮」任一同音字如「珍／貞」、「欣」、「李」等，不分平假日，到全台「王品牛排」內用消費2客套餐，出示證件，即款待價值1,375元的「起司焗烤帝王蟹」一份。新鮮肥美的帝王蟹腳添上濃郁起司焗烤，一口嚐到牽絲的起司鹹香與甘甜蟹肉，口感豐盈而細緻，傳達感「蟹」媽媽的心意。
根據內政部2023年發布的全國姓名統計分析，國人女性前十大名字中，「淑貞」佔第6位，有多達2.3萬人，「李」姓也是全台前十大姓氏中的第5大姓氏，均符合「王品牛排」今年尋人目標，即日起開放訂位，歡迎顧客帶媽媽吃牛排配帝王蟹。
「王品牛排」最經典菜色「王品牛小排」30年來以其軟嫩多汁風味成為品牌代表作，也是許多顧客從小吃到大的美味象徵，最適合母親節帶爸媽一同享用。饕客口袋名單中還有「黑松露紐約客牛排」，選用濕式熟成紐約客牛排，肉質鮮甜，油脂香煎後滑順富含香氣，淋上白蘭地點綴風味，再搭配濃郁的黑松露片品嚐，令人一試難忘，套餐價格1,790元(10%服務費另計)。
▪ 致電房仲對方第一句話讓他一頭霧水 內行秒懂：不這樣會被嫌不專業
▪ 房市睽違16年亮黃紅燈！專家：買方認清了、不怕買貴只怕買不到
▪ 新北總價千萬元交易王出爐 淡水年交易量衝破1800件奪冠
▪ 預售市場睽違16年又見黃紅燈 房價「沒得談」
▪ 危老重建將新增容積獎勵 採用「預鑄工法」可取得3%至5%優惠
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言